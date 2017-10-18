 Şanlıurfa'da Silivri mesaisi – Fotomaç – 18 Ekim 2017 ;
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    18 Ekim 2017, Çarşamba
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    Şanlıurfa'da Silivri mesaisi

    Şanlıurfa'da Silivri mesaisi

    , ligin 9’uncu haftasında deplasmanda karşılaşacağı maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

    Tff 2. Lig Beyaz Grupta 18 puanla 2'nci sırada yer alan , ligin 9'uncu haftasında karşılaşacağı maçının hazırlıklarına devam ediyor. Dün Teknik Direktör Ali Tandoğan yönetiminde yapılan antrenman, yenileme çalışmaları ile başladı. İdman, daha sonra takım halinde topla yapılan çalışmalarla devam etti. Yaklaşık bir buçuk saat süren antrenman, minyatür kale maçıyla sona erdi. Antrenmanı Şanlıurfaspor Kulüp Başkanı Emin Yetim, Kulüp Başkan Vekili Giray Küçük ve Tesislerden Sorumlu Yönetici Ahmet Bulut izledi.
    1. 18 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 10:03
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