Şanlıurfa'da Silivri mesaisi
Şanlıurfaspor, ligin 9’uncu haftasında deplasmanda karşılaşacağı Silivrispor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.
- 18 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 10:03
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Metin Doğan'nın annesi Mahmure Doğan toprağa verildi
Toplam 3
Yorum
ALİ... BAŞIN SAĞOLSUN METİN ABİ. VALİDEMİZİN TOPRAĞI BOL OLSUN NUR İÇİNDE YATSIN.
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Metin Doğan'nın annesi Mahmure Doğan toprağa verildi
Toplam 3
Yorum
ALİ... FENERBAHÇE TARAFTARININ FAZLA TANIMADIĞI AMA TANIMASI GEREKTİĞİ GÜZEL BİR ADAMDIR METİN DOĞAN. BÜTÜN ANNELER BİZİM DE ANNEMİZDİR.
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Asist denince Quaresma
Toplam 1
Yorum
bafralı birde sabri gibi gaza gelip şut çekmese on numara olacakta. hayır kaleyi tutmuyor çektiğin şut. :)
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