Sakaryaspor’dan, Başkan Dişli’ye ziyaret
Sakaryaspor Kulübü Başkanı İsmail Gürses ve yönetim kurulu üyeleri, Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli’yi ziyaret etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Dişli ise, "Sakaryasporumuz sadece bu şehir için değil aynı zamanda ülke futbolu için de çok önemli bir yeri var. Geçmişte kazanılan başarılar ve uluslararası alanda yetiştirdiği futbolcularla her zaman gurur kaynağımız olan takımımız, inanıyorum ki önümüzde süreçte de bu önemli misyonunu başarıyla sürdürecektir. Aldıkları büyük sorumlulukla Sakaryasporumuzu yöneten başta kulüp başkanımız İsmail Gürses ve yönetim kurulu üyelerimize başarı diliyor ve bizim de bu konuda üzerimize düşen görevleri her zaman yapmaya hazır olduğumuzun biz kez daha bilinmesi konusunda altını çiziyorum" şeklinde konuştu.
- 18 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 11:30
-
Rıza Çalımbay Trabzon'da
Toplam 26
Yorum
Cihan Servet Cetinin olmasi iyi oldu aslinda, defansa yardimi dokunur insaallah
-
Fikret Orman'dan Cenk Tosun yanıtı
Toplam 14
Yorum
Cenk 50 milyon£ mu :D Ulan Burak Yılmaz zamanında C.Ronaldoyla gol krallıgı yarısına girdi. Ş.Liginde hatrik yaptı. Hiç kimse de 20-30 vermedi. Hayali bırakın!!
-
Zaferin şifreleri
Toplam 20
Yorum
Alex sarı kanarya, hem hakemi hem de sizi Türk Telekom'un çimlerine gömecek.
Sakaryaspor’dan, Başkan Dişli’ye ziyaret haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.