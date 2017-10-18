 Sakaryaspor’dan, Başkan Dişli’ye ziyaret – Fotomaç – 18 Ekim 2017 ;
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    18 Ekim 2017, Çarşamba
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    ’dan, Başkan Dişli’ye ziyaret

    Sakaryaspor’dan, Başkan Dişli’ye ziyaret

    Kulübü Başkanı İsmail Gürses ve yönetim kurulu üyeleri, Adapazarı Belediye Başkanı ’yi ziyaret etti.

    Kulüp Başkanı İsmail Gürses ve yönetim kurulu üyelerinin Adapazarı Belediye Başkanı 'yi ziyaretinde AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Ak ve Başkan yardımcıları da hazır bulundu. Yapılan çalışmalar ve bundan sonra birlikte yapılacaklar hakkında Başkan Dişli'ye bilgi veren Sakaryaspor Kulübü Başkanı Gürses, "Yeni stadımızın açılışıyla birlikte takım olarak güzel bir ivme yakaladık. Önümüzdeki süreçte de bu enerjiyi sürdürerek hem yönetim hem de takım halinde Sakaryasporumuzu hak ettiği noktalara taşımak istiyoruz" dedi. Başkan Dişli'nin desteğini de her zaman yanlarında hissettiklerini belirten Gürses, "Adapazarı Belediye Başkanımız Süleyman Dişli her zaman bizlere destek olmuştur ve olmaya da devam ediyor. Bu vesile ile şahsım ve kulübüm adına kendilerini desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

    Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Dişli ise, "Sakaryasporumuz sadece bu şehir için değil aynı zamanda ülke futbolu için de çok önemli bir yeri var. Geçmişte kazanılan başarılar ve uluslararası alanda yetiştirdiği futbolcularla her zaman gurur kaynağımız olan takımımız, inanıyorum ki önümüzde süreçte de bu önemli misyonunu başarıyla sürdürecektir. Aldıkları büyük sorumlulukla Sakaryasporumuzu yöneten başta kulüp başkanımız İsmail Gürses ve yönetim kurulu üyelerimize başarı diliyor ve bizim de bu konuda üzerimize düşen görevleri her zaman yapmaya hazır olduğumuzun biz kez daha bilinmesi konusunda altını çiziyorum" şeklinde konuştu.
    1. 18 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 11:30
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