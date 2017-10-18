Özgener'den Altay'a övgü

Başkan Özgür Ekmekçioğlu ve yönetiminin kritik bir süreçte göreve geldiği ve çok önemli bir misyon üstlendiğini belirten Özgener, "Altay en kısa sürede Süper Lig hedefine ulaşacaktır" dedi. Altay'ın kendisi ve ailesi için müstesna bir yer edindiğini ifade eden Mahmut Özgener, "TFF başkanlığı görevine Altay'da edindiğim tecrübeler sonucu geldim. Başkan Özgür Ekmekçioğlu da kulüpte önemli bir rol üstlendi, Altay'a ciddi bir ivme kazandırdı. Kısa vadedeki sportif başarılar haricinde projeleri ile Altay'ı hak ettiği noktaya taşıyacak kapasitedeki bu yönetimi tüm camia kucaklamak zorunda" dedi.



Altay ve Türk futboluna verdiği katkılardan dolayı plaket alan Özgener konuşmasını oğulları Cem ve Can ile birlikte yaptı. Ekmekçioğlu ise U15 takımında futbolcu olan Cem'in sahada, Can'ın ise ileride yönetimde kulübe katkı koyacağını belirterek, "'Rahmetli Esin Özgener ve Sayın Mahmut Özgener'in ardından Can ve Cem kardeşlerimiz 3'üncü kuşak olarak Altay'a hizmet edecekler. Altay, gelenekten aldığı gücü, gençlerle geleceğe taşıyarak daha iyi noktalara ulaşacaktır" diye konuştu. Camianın ihtiyaç duyduğu birlik ve beraberlik ortamının oluşmasına katkı sağlayan Altay Sosyal Dayanışma Derneği'nin bu konuda önemli bir görev üstlendiğine dikkat çeken Ekmekçioğlu, Altay'ın adı gibi büyük hedeflere koşması için en önemli noktanın camianın tüm dinamikleri ile bir araya gelmesi olduğuna dikkat çekti.



FURKAN'A SÜRPRİZ KUTLAMA

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta cumartesi günü deplasmanda Kırklarelispor ile karşı karşıya gelecek Altay'da maçın hazırlıkları sürerken Furkan'a sürpriz doğum günü partisi düzenlendi. 22 yaşına giren genç futbolcuya arkadaşları un ve yumurtalarla Brezilya usulü kutlama yaptı. Renkli görüntülere sahne olan kutlamada Furkan'a pasta da kesildi.