 Menemen'de gözler Hatayspor karşılaşmasında – Fotomaç – 18 Ekim 2017 ;
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    18 Ekim 2017, Çarşamba
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    Menemen'de gözler karşılaşmasında

    Menemen'de gözler Hatayspor karşılaşmasında

    TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezona çok iyi başlayıp 8 hafta sonunda 19 puanla 2'nci sıraya yerleşen , geçen sezon 2 karşılaşmada da mağlup olduğu 'u bu hafta yenip rakibinden rövanşı almak istiyor.

    Sarı-lacivertliler 2016-17 sezonunda 'a evinde 3-2, deplasmanda da 1-0 mağlup olarak yara almıştı. Teknik Direktör Suat Kaya bu kez kazanan tarafın kendileri olacağını söyledi. Hatayspor'un da 19 puanda olduğunu dile getiren deneyimli çalıştırıcı, "Zirve mücadelesi bakımından son derece kritik bir maça çıkacağız. İç sahada hiç puan kaybetmedik, yine 3 puan bizim olacak" dedi.

    1. 18 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 11:37
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