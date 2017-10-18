Menemen'de gözler Hatayspor karşılaşmasında

Sarı-lacivertliler 2016-17 sezonunda Hatayspor'a evinde 3-2, deplasmanda da 1-0 mağlup olarak yara almıştı. Teknik Direktör Suat Kaya bu kez kazanan tarafın kendileri olacağını söyledi. Hatayspor'un da 19 puanda olduğunu dile getiren deneyimli çalıştırıcı, "Zirve mücadelesi bakımından son derece kritik bir maça çıkacağız. İç sahada hiç puan kaybetmedik, yine 3 puan bizim olacak" dedi.