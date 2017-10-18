Menemen'de gözler Hatayspor karşılaşmasında
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezona çok iyi başlayıp 8 hafta sonunda 19 puanla 2'nci sıraya yerleşen Menemen Belediyespor, geçen sezon 2 karşılaşmada da mağlup olduğu Hatayspor'u bu hafta yenip rakibinden rövanşı almak istiyor.
Sarı-lacivertliler 2016-17 sezonunda Hatayspor'a evinde 3-2, deplasmanda da 1-0 mağlup olarak yara almıştı. Teknik Direktör Suat Kaya bu kez kazanan tarafın kendileri olacağını söyledi. Hatayspor'un da 19 puanda olduğunu dile getiren deneyimli çalıştırıcı, "Zirve mücadelesi bakımından son derece kritik bir maça çıkacağız. İç sahada hiç puan kaybetmedik, yine 3 puan bizim olacak" dedi.
- 18 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 11:37
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Metin Doğan'nın annesi Mahmure Doğan toprağa verildi
Toplam 3
Yorum
ALİ... BAŞIN SAĞOLSUN METİN ABİ. VALİDEMİZİN TOPRAĞI BOL OLSUN NUR İÇİNDE YATSIN.
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Metin Doğan'nın annesi Mahmure Doğan toprağa verildi
Toplam 3
Yorum
ALİ... FENERBAHÇE TARAFTARININ FAZLA TANIMADIĞI AMA TANIMASI GEREKTİĞİ GÜZEL BİR ADAMDIR METİN DOĞAN. BÜTÜN ANNELER BİZİM DE ANNEMİZDİR.
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Asist denince Quaresma
Toplam 1
Yorum
bafralı birde sabri gibi gaza gelip şut çekmese on numara olacakta. hayır kaleyi tutmuyor çektiğin şut. :)
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