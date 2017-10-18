Bucaspor'da 3 oyuncu kadro dışı
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta aldığı kötü sonuçların ardından alt sıralara gerileyen Bucaspor'da cumartesi günü oynanacak Sivas Belediyespor maçı öncesi şok gelişmeler yaşandı. Sarı-lacivertli yönetimin sezon başından bu yana beklentileri karşılayamayan sağ bek Murat Akyüz, orta saha Mehmet İncebacak ve kanat oyuncusu Zafer Çevik'i süresiz kadro dışı bıraktığı öğrenildi.
Üç oyuncunun performansından ve davranışlarından hoşnut olmayan Başkan Ahmet Doğan'ın diğer futbolcuları da sert bir dille uyardığı, Sivas Belediyespor karşılaşmasının kazanılmaması halinde yaptırımların süreceğini ifade ettiği bildirildi. Murat, Zafer ve daha önce de farklı dönemlerde kadro dışı kalan Mehmet'in altyapıyla idmanlara çıkacağı kaydedildi. Bucaspor'da Emin'in ise sakatlığı geçti.
- 18 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 11:41
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Metin Doğan'nın annesi Mahmure Doğan toprağa verildi
Toplam 3
Yorum
ALİ... BAŞIN SAĞOLSUN METİN ABİ. VALİDEMİZİN TOPRAĞI BOL OLSUN NUR İÇİNDE YATSIN.
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Metin Doğan'nın annesi Mahmure Doğan toprağa verildi
Toplam 3
Yorum
ALİ... FENERBAHÇE TARAFTARININ FAZLA TANIMADIĞI AMA TANIMASI GEREKTİĞİ GÜZEL BİR ADAMDIR METİN DOĞAN. BÜTÜN ANNELER BİZİM DE ANNEMİZDİR.
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Asist denince Quaresma
Toplam 1
Yorum
bafralı birde sabri gibi gaza gelip şut çekmese on numara olacakta. hayır kaleyi tutmuyor çektiğin şut. :)
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