Bucaspor'da 3 oyuncu kadro dışı

Üç oyuncunun performansından ve davranışlarından hoşnut olmayan Başkan Ahmet Doğan'ın diğer futbolcuları da sert bir dille uyardığı, Sivas Belediyespor karşılaşmasının kazanılmaması halinde yaptırımların süreceğini ifade ettiği bildirildi. Murat, Zafer ve daha önce de farklı dönemlerde kadro dışı kalan Mehmet'in altyapıyla idmanlara çıkacağı kaydedildi. Bucaspor'da Emin'in ise sakatlığı geçti.