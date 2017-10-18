 Bucaspor'da 3 oyuncu kadro dışı – Fotomaç – 18 Ekim 2017 ;
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    18 Ekim 2017, Çarşamba
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    'da 3 oyuncu kadro dışı

    Bucaspor'da 3 oyuncu kadro dışı

    TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta aldığı kötü sonuçların ardından alt sıralara gerileyen 'da cumartesi günü oynanacak Sivas Belediyespor maçı öncesi şok gelişmeler yaşandı. Sarı-lacivertli yönetimin sezon başından bu yana beklentileri karşılayamayan sağ bek Murat Akyüz, orta saha Mehmet İncebacak ve kanat oyuncusu Zafer Çevik'i süresiz kadro dışı bıraktığı öğrenildi.

    Üç oyuncunun performansından ve davranışlarından hoşnut olmayan Başkan Ahmet Doğan'ın diğer futbolcuları da sert bir dille uyardığı, Sivas Belediyespor karşılaşmasının kazanılmaması halinde yaptırımların süreceğini ifade ettiği bildirildi. Murat, Zafer ve daha önce de farklı dönemlerde kadro dışı kalan Mehmet'in altyapıyla idmanlara çıkacağı kaydedildi. 'da Emin'in ise sakatlığı geçti.

    1. 18 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 11:41
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