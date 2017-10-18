"6-0'lık yenilginin mazereti yok.''
Tokatspor Teknik Direktör Ercümend Coşkundere,"6-0'lık yenilginin mazereti yok. O konuda haklılar özür diliyoruz. Ama diğer konularda çok haklı değiller. Eleştiriye evet, haksızlığa hayır" dedi.
Tokatspor Kulübü Adnan Çiçek Sosyal Tesislerinde Tokatspor Sportif Direktörü Namık Keskinsu ile Tokatspor Teknik Direktör Ercümend Coşkundere basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Keskinsu, kısa sürede takımın kurulmasında yönetim kurulunun büyük emeği olduğuna dikkat çekerek, "Sezon başında söylenilenler ne ise hiç sapma olmadan harfiyen hepsini yerine getiriyorlar. Disiplinli bir bütçemiz var. 3 Ağustos gecesinde ne konuştu isek sadık kalarak devam ediyoruz. Oyuncularımızın sadece bu haftadaki galibiyet primi ödemeleri yapılacak, başkaca hiçbir borç yoktur" dedi.
?Tokatspor Teknik Direktörü Ercümend Coşkundere ise Tokatspor'un bir önceki sezonda 8 maçta 3 puan alırken, bu sezon oynanan 8 maçta 12 puanı olduğuna dikkat çekerek,"Ben taraftara saygı duyuyorum. İstedikleri sonucu görmedikleri için eleştirdiklerini düşünüyorum. Ama Tokatspor'un geçen sezon ki puan durumu ile bu sezon ki puan durumu ortada" dedi. Sivas Belediyespor'a karşı alınan 6-0'lık mağlubiyetle ilgili eleştirilere de cevap veren Coşkundere,"6-0'lık yenilginin mazereti yok. O konuda haklılar özür diliyoruz. Ama diğer konularda çok haklı değiller. Eleştiriye evet, haksızlığa hayır. Kıyas yapacak olursak ligde lider Keçiörengücü takımının gol atan Kubilay diye bir oyuncusu var. 300 bin bonservis 200-250 bin lira peşin para yani Tokatspor o para ile kadrosunu oluşturur" diye konuştu. Bodrumspor maçı hazırlıklarının devam ettiğini ifade eden Coşkundere, açıklamalarına şöyle devam etti:
"Antrenman yükleme konusunda iyiyimdir. Tevazu göstermem bu konuda. Kim gelirse tartışırım bu konuda. Takımın yorgunluk konusunu değerlendiririz. Biz 15 günde 5 tane maç oynadık, 15 günlük takımla. Kupa maçında eleştirildik, evet, biz as oyuncularımızla oynasaydık sakat sayımız artardı. Antrenman, maç, seyahat, vücut yorgunluğunu bırakın zihinsel yorgunluk olur. Biz bunların hepsini tedavi ederek gitmeye çalışıyoruz. Evet oyun olarak istediğimiz oyunu vermiyoruz, evet, Mersin maçı 2-0 bitiyor, memnun olmuyorlar, tamam da Sivas takımı Mersin'i 1-0 zor yeniyor. Biz yine işimizi doğru yapmaya devam edeceğiz" Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Tokatspor 8 haftada 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 12 puanla 11. sırada yer alıyor.
?Tokatspor Teknik Direktörü Ercümend Coşkundere ise Tokatspor'un bir önceki sezonda 8 maçta 3 puan alırken, bu sezon oynanan 8 maçta 12 puanı olduğuna dikkat çekerek,"Ben taraftara saygı duyuyorum. İstedikleri sonucu görmedikleri için eleştirdiklerini düşünüyorum. Ama Tokatspor'un geçen sezon ki puan durumu ile bu sezon ki puan durumu ortada" dedi. Sivas Belediyespor'a karşı alınan 6-0'lık mağlubiyetle ilgili eleştirilere de cevap veren Coşkundere,"6-0'lık yenilginin mazereti yok. O konuda haklılar özür diliyoruz. Ama diğer konularda çok haklı değiller. Eleştiriye evet, haksızlığa hayır. Kıyas yapacak olursak ligde lider Keçiörengücü takımının gol atan Kubilay diye bir oyuncusu var. 300 bin bonservis 200-250 bin lira peşin para yani Tokatspor o para ile kadrosunu oluşturur" diye konuştu. Bodrumspor maçı hazırlıklarının devam ettiğini ifade eden Coşkundere, açıklamalarına şöyle devam etti:
"Antrenman yükleme konusunda iyiyimdir. Tevazu göstermem bu konuda. Kim gelirse tartışırım bu konuda. Takımın yorgunluk konusunu değerlendiririz. Biz 15 günde 5 tane maç oynadık, 15 günlük takımla. Kupa maçında eleştirildik, evet, biz as oyuncularımızla oynasaydık sakat sayımız artardı. Antrenman, maç, seyahat, vücut yorgunluğunu bırakın zihinsel yorgunluk olur. Biz bunların hepsini tedavi ederek gitmeye çalışıyoruz. Evet oyun olarak istediğimiz oyunu vermiyoruz, evet, Mersin maçı 2-0 bitiyor, memnun olmuyorlar, tamam da Sivas takımı Mersin'i 1-0 zor yeniyor. Biz yine işimizi doğru yapmaya devam edeceğiz" Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Tokatspor 8 haftada 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 12 puanla 11. sırada yer alıyor.
- 18 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 16:15
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
Derbinin sonucu ne olur?
Toplam 149
Yorum
zeko fener 6 gs 0
-
Bonservisini siz belirleyin
Toplam 43
Yorum
wolverine82 alexandre lacazette kaç paraya gitti 60 milyon euro ondan ne eksik hızı gücü onları düşersek fiyat diyelim 45 milyon euro hadi hayırlısı
-
Kocaman'ın en büyük kozu Dirar!
Toplam 9
Yorum
mmm ozan tufan en cesur futbolcudur..seviyoruz.
"6-0'lık yenilginin mazereti yok.'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.