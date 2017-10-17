Nazilli Belediyespor Sadi Tekelioğlu ile görüştü
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde SBS İnşaat Kırklarelispor'a da 2-1 yenildikten sonra teknik direktör Fatih Akyel'le yollarını ayıran Nazilli Belediyespor'un Sadi Tekelioğlu ile görüştüğü öğrenildi.
Trabzonspor tarihinin önemli isimlerinden olan Tekelioğlu'na teklif götürdüklerini doğrulayan Başkan Erdoğan Eker, "Sadi Tekelioğlu'nun yanı sıra başka alternatiflerimiz de var. Şu an takımı Altyapı Koordinatörü Yalçın Bilgiç, antrenörler Birkan Duran, Murat Türkar ve kondisyoner Murat Angın'a emanet ettik. En kısa zamanda teknik direktörümüzü belirleyeceğiz" dedi. Tekelioğlu, kariyerinde Bafraspor, Gençlerbirliği, Erzurumspor, Kastamonuspor, Konyaspor, Trabzonspor, A.Sebatspor, Sakaryaspor, Kocaelispor, Türk Telekomspor ve Sarıyer'de görev aldı.
- 17 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 12:29
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G.Saray'da Volkan Demirel endişesi
Toplam 9
Yorum
olmalı. bir gs lı olarak bunu düşünüyoruz. yine bu gs düşmanını ortaya atıp gs yı germeye çalışıyorsunuz. gs işine gücüne bakmalı. gs yın işi iyi oynayıp sahada fb yi nasıl yenerim
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Ersun Yanal'ı odadan kovdu!
Toplam 29
Yorum
M.Duran Ersun yanal büyük kulüp Antrenörü değil ,sade şampiyonluk hedefi olmayan Anadolu takımların da Antrenör olur..
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Toplam 29
Yorum
aslan beşiktaş maçında sahanın yıldızı hakemdi aynı performansı gösterirse GS yi yenersiniz belki...
Nazilli Belediyespor Sadi Tekelioğlu ile görüştü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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