Amed Sportif’de Ercan Çapar 4 hafta yok
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler’de futbolcu Ercan Çapar’ın en az 4 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.
- 17 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 15:12
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Tekelioğlu: "Yazıklar olsun diyorum"
Toplam 11
Yorum
fbli adam zorlamı kontrat imzalattı size vereceksiniz tazminatını
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Stoper almak şart
Toplam 7
Yorum
maksut yilmaz Sadece stoper alirsaniz gelecek yillarda heba olur. Takimin her yerinde ariza var. Sag bek sol bekde lazim... ama siz transfer yapmayin siz
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Konya'dan açıklama: O saldırganların...
Toplam 5
Yorum
eleman adamlari mahkeme serbest birakmis, sen stadina almasan nolur ki? otobüste ucan tekme atan serbest kaliyosa, 2 tokat nedirki? hicbirsey.
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