 Amed Sportif’de Ercan Çapar 4 hafta yok – Fotomaç – 17 Ekim 2017 ;
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    17 Ekim 2017, Salı
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    ’de Ercan Çapar 4 hafta yok

    Amed Sportif’de Ercan Çapar 4 hafta yok

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Faaliyetler’de futbolcu Ercan Çapar’ın en az 4 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

    Geçen hafta Kocaeli Birlikspor maçının 30. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Ercan Çapar'ın arka adalesinde yırtıklar oluştuğu tespit edildi. Tedavisine hemen başlanan oyuncunun, yaklaşık 4 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Öte yandan uzun süredir sakat olan Timur Kosovalı'dan iyi haber geldi. Deneyimli futbolcunun teknik heyetin görev vermesi halinde Sarıyer ile deplasmanda oynanacak maçta forma giyebileceği bildirildi.
    1. 17 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 15:12
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