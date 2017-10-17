 Altay’dan Karşıyaka’ya kardeş desteği – Fotomaç – 17 Ekim 2017 ;
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    17 Ekim 2017, Salı
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    Altay’dan Karşıyaka’ya kardeş desteği

    Altay’dan Karşıyaka’ya kardeş desteği
    Borçları nedeniyle puanları silinen, 6 haftadır galibiyete hasret kalınca düşme hattından kurtulamayan Karşıyaka'ya ezeli rakip Altay'dan destek geldi. Karşıyaka'yla aynı grupta zirve mücadelesi veren İzmir ekibinin taraftarları, sosyal medyada Karşıyaka için, "Olmuyor böyle hemşehrim, ayağa kalk ve savaş" mesajını yayınladı. Mesajı birçok Karşıyaka taraftarı ve taraftar sitesi, internetten paylaştı.
    1. 17 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:21
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