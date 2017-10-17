Altay'da sarı alarm
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta cumartesi günü deplasmanda oynayacağı SBS İnşaat Kırklarelispor maçının hazırlıklarını sürdüren Altay'da teknik heyetten sarı kart sınırındaki 3 futbolcuya, 'dikkatli olun' uyarısı geldi.
İzmir ekibinde kart sınırında yer alan ön libero Atakan, orta saha oyuncusu Fatih ve sağ kanat İbrahim Akın bu hafta kart görmeleri halinde cezalı duruma düşerek bir sonraki hafta İzmir'de oynanacak Sakaryaspor randevusunda forma giyemeyecek. Grupta 17 puanla 3'üncü sırada yer alan Altay'ın 2 puan ve 2 basamak gerisinde yer alan Kırklarelispor, iç sahada namağlup unvanını sürdürüyor. Son 2 deplasman maçında Niğde Belediyespor'a 3-0 yenilip, Konya Anadolu Selçukspor'la 0-0 berabere kalan siyah-beyazlılar, bu kez İzmir'e 3 puanla dönmeyi hedefliyor. Altay Teknik Direktörü Cüneyt Biçer'in 2-1'lik galibiyetle sonuçlanan Fethiyespor zaferinde sahaya sürdüğü ilk 11'i bozmaması bekleniyor.
- 17 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 11:51
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Aykut Kocaman: Galatasaray'ın işi zor
Toplam 27
Yorum
Düsseldorf'lu FP kuralıyla zar zor kurdukları takımla saibesiz, hakemsiz, provokasyonsuz, kurtarıcısız KAZANAMIYORLAR. Yabancı hakemle ilk 6 bile zor !
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İlk aday Terim
Toplam 26
Yorum
muhammed trabzonspora yılmaz vural rıza çalımbay gibi yerli adamlar lazım.çözüm yabancı hocada değil.her şey akılda bitiyor.
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İlk aday Terim
Toplam 26
Yorum
muhammed trbzonspor taraftarı olarak fatih terime karşıyım.milli takımı 3.5 milyom euro ya çalıştıran bu takımı hayrına çalıştırmaz herhalde.düşünün.
Altay'da sarı alarm haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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