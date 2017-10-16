Nazilli Belediyespor'da Akyel depremi

Kulüpten yapılan açılamada, ligde oynadıkları SBS İnşaat Kırklarelispor maçında alınan 2-1'lik mağlubiyetin ardından yönetim kurulu tarafından olağanüstü toplantı kararı alındığı bildirildi. Açıklamada, toplantı sonucunda Akyel ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı duyuruldu. Kulüp açıklamasında, teknik direktör Fatih Akyel'e bundan sonraki yaşantısında başarı temennisinde de bulunuldu.