 Bucaspor'da Mehmet Bulut umutlu – Fotomaç – 16 Ekim 2017 ;
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    16 Ekim 2017, Pazartesi
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    'da Mehmet Bulut umutlu

    Bucaspor'da Mehmet Bulut umutlu

    TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta deplasmanda İnegölspor'a 1-0 yenilen 'da göreve mağlubiyetle başlayan teknik direktör Mehmet Bulut, takımının performansının ümit verici olduğunu söyledi.

    Topa sahip olma oranlarının yüksek olduğunu ve iyi oynadıklarını dile getiren Bulut, "Sadece pozisyon üretmekte zorluk çektik. İlk yarıda bireysel hatadan gol yedik. İkinci yarıda kontrol yine bizdeydi. Rakip hücumda kaptırdığımız toplarla kontrataklar yaptı. 78'inci dakikada kazandığımız penaltıyı gole çevirseydik maçı alabilirdik. Skor önemli ancak oyun disiplinine bağlılık bana ümit verdi" dedi. Fiziksel, zihinsel ve oyuncu eksikleri olduğunu anlatan deneyimli teknik adam, "Veli takıma döndü. Emin idman eksiğini kapatıyor. Kerem Atakan da milli takımdan döndü. Taraftarımıza keyif veren daha iyi bir izleteceğiz. Bunun garantisini verebilirim. Geçiş sürecini en az kayıpla atlatmalıyız. Bucaspor bu ligde her zaman kalır. Bizim derdimiz üst sıralar, Play-Off'a yaklaşmak. Rakiplerin kaybettiği haftada avantaj kaçırdık. Dünyanın sonu değil. Evimizde oynayacağımız Sivas Belediyespor karşılaşmasını kazanmak, oyuncularımızın özgüveni açısından iyi olur" diye konuştu.

    1. 16 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 14:43
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