Altay'da efsaneden genç yeteneğe mesaj

İsmi Süper Lig kulüpleriyle anılan Furkan, bu sezon zaman zaman kadroda yer bulamamasına rağmen son olarak Fethiyespor'a uzatma dakikalarında attığı golle takımına 3 puan kazandırırken, genç oyuncuyu kutlayan Ayfer Elmastaşoğlu, aynı zamanda uyarılarını da yaptı. "Sana ağabeyin olarak birkaç hatırlatma yapmak istiyorum" diyerek söze giren eski futbolcu, "Sen ahlaklı bir sporcusun. Profesyonel bir futbolcu olduğunu unutmamalı, ne zaman görev verilirse en iyisini yapmalısın. Hocanla, yönetimle kötü bir diyaloğa girme. Teknik ekibin tercihlerine saygı göstermelisin. Taraftarlar seni seviyor, iyi bir oyuncu olduğun için senden çok şey bekliyorlar. Her zaman iyi olmalısın. Sana yakışanı yap. Başarılarının devamını bekliyoruz" şeklinde konuştu.



Siyah-beyazlı kulübün unutulmaz futbolcusu Ayfer Elmastaşoğlu'na güzel sözleri için teşekkür eden Furkan ise şöyle konuştu:

"Sizin gibi bir efsaneden bu sözleri duymak benim için çok büyük bir onur. Siz de bilirsiniz oynamayınca üzülür futbolcular. Zaten üzülmez ise bir sorun vardır. Ben Altay'da büyüdüm, her şeyi Altay'da öğrendim. Bu yüzden katkı vermek istiyorum. Hocamın kararlarına her zaman saygı duydum ve hep iyi çalıştım. Sağ olsun hocam bu hafta şans verdi ve galibiyet golü bana nasip oldu. Kulübüm ile arama kimse giremez. Ben Büyük Altaylıyım ve amacım bir gün sizler gibi anılabilmek. Tavsiyeleriniz için tekrardan çok teşekkür ederim, mutlaka hep aklımda olacaklar" yanıtı verdi. Öte yandan Altay, cumartesi günü deplasmanda oynayacağı SBS İnşaat Kırklarelispor karşılaşmasının hazırlıklarına başladı. İzmir ekibinin kadrosunda eksik bulunmuyor.