 Oktay Derelioğlu, Kahramanmaraşspor'da – Fotomaç – 15 Ekim 2017 ;
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    15 Ekim 2017, Pazar
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    Oktay Derelioğlu, Kahramanmaraşspor'da

    Oktay Derelioğlu, Kahramanmaraşspor'da

    Beşiktaş'ın efsane futbolcularından ve şuan yazarlık yapan Oktay Derelioğlu'nun yeni mesleği belli oldu.

    Beşiktaş'ın efsane futbolcularından Oktay Derelioğlu, ilk teknik direktörlük görevine başladı.

    41 yaşındaki Derelioğlu, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta bulunan Kahramanmaraşspor'un teknik direktörü oldu.

    Sezona kötü bir başlangıç yapan ve henüz galibiyeti bulunmayan Kahramanmaraşspor 2. Lig Beyaz Grup'ta 17. sırada bulunuyor.

    Hedefimiz Süper Lig olacak...

    Oktay Derelioğlu Kahramanmaraşspor ile anlaştıklarını doğruladı. Maraş ve kendisinin hedefinin Süper Lig olduğunu belirten Derelioğlu, "Takımı bulunduğu konumdan kurtarmak için elimizden geleni yapacağız. Maraş gibi bir kente bulunduğu durum yakışmıyor. Adından söz ettirecek bir takım oluşturmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" açıklamasını yaptı.

    Beşiktaş'ta efsaneleşen ve 2008'da Fatih Karagümrükspor'da futbolu bırakan Oktay Derelioğlu, Trabzonspor ve Fenerbahçe'de de forma giymişti.

    1. 15 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 15:36
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