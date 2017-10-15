Oktay Derelioğlu, Kahramanmaraşspor'da
Beşiktaş'ın efsane futbolcularından ve şuan yazarlık yapan Oktay Derelioğlu'nun yeni mesleği belli oldu.
Beşiktaş'ın efsane futbolcularından Oktay Derelioğlu, ilk teknik direktörlük görevine başladı.
41 yaşındaki Derelioğlu, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta bulunan Kahramanmaraşspor'un teknik direktörü oldu.
Sezona kötü bir başlangıç yapan ve henüz galibiyeti bulunmayan Kahramanmaraşspor 2. Lig Beyaz Grup'ta 17. sırada bulunuyor.
Hedefimiz Süper Lig olacak...
Oktay Derelioğlu Kahramanmaraşspor ile anlaştıklarını doğruladı. Maraş ve kendisinin hedefinin Süper Lig olduğunu belirten Derelioğlu, "Takımı bulunduğu konumdan kurtarmak için elimizden geleni yapacağız. Maraş gibi bir kente bulunduğu durum yakışmıyor. Adından söz ettirecek bir takım oluşturmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" açıklamasını yaptı.
Beşiktaş'ta efsaneleşen ve 2008'da Fatih Karagümrükspor'da futbolu bırakan Oktay Derelioğlu, Trabzonspor ve Fenerbahçe'de de forma giymişti.
- 15 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 15:36
-
Kaan Ayhan savaşı
Toplam 1
Yorum
erol usta ve transfer güldürmeyin.ya bjk ya gs alır.daha bu dönem deklere ettiği kaç oyuncuyu gs,fb,bjk ye kaptırdı.
-
Crystal Palace'ın Cenk aşkı sürüyor
Toplam 1
Yorum
taraftar beşiktaş 22 milyona bıraksa bile tosun paşa gitmez...
-
Fernando'dan Fenerbahçe sözleri
Toplam 6
Yorum
GS li Bizi bekleyen en büyük tehlike FB değil HAKEM!!! BJK maçındaki gibi hakemi de yanlarına alacak bu camia alışmış bir kere.
Oktay Derelioğlu, Kahramanmaraşspor'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.