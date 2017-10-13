 Karşıyaka puan avında – Fotomaç – 13 Ekim 2017 ;
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    13 Ekim 2017, Cuma
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    Karşıyaka puan avında

    Karşıyaka puan avında

    'ta Karşıyaka yarın zirve takipçisi Gümüşhanespor'la deplasmanda rakip olacak.

    'ta 5 maçtır galibiyete hasret olan düşme hattındaki Karşıyaka, yarın zirve takipçisi Gümüşhanespor'la deplasmanda rakip olacak. Gümüşhane'nin stadı bakımda olduğu için Bayburt Genç Osman Stadı'nda oynanacak mücadele saat 14.00'te başlayacak. Yeşil-kırmızılı ekipte sakatlığı bulunan sol bek Onur dışında eksik futbolcu bulunmuyor.

    Deplasmanda geçen sezondan bu yana 10 maçtır galip gelemeyen Karşıyaka, bu sezon 7 haftada tek galibiyetle yetindi. Eski futbolcularından Banahene'nin alacağı nedeniyle kesilen 3 puan silme cezası puan tablosuna işleyen, Ulusal Kulüp Lisansı'nı yenileyemediği için aldığı 3 puan ceza henüz tabloya yansıtılmayan Kaf-Kaf, 3 puanla 16. durumda. Gümüşhanespor ise 16 puanla 2. sırada yer alıyor.

    1. 13 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 15:36
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