Karşıyaka puan avında
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Karşıyaka yarın zirve takipçisi Gümüşhanespor'la deplasmanda rakip olacak.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 5 maçtır galibiyete hasret olan düşme hattındaki Karşıyaka, yarın zirve takipçisi Gümüşhanespor'la deplasmanda rakip olacak. Gümüşhane'nin stadı bakımda olduğu için Bayburt Genç Osman Stadı'nda oynanacak mücadele saat 14.00'te başlayacak. Yeşil-kırmızılı ekipte sakatlığı bulunan sol bek Onur dışında eksik futbolcu bulunmuyor.
Deplasmanda geçen sezondan bu yana 10 maçtır galip gelemeyen Karşıyaka, bu sezon 7 haftada tek galibiyetle yetindi. Eski futbolcularından Banahene'nin alacağı nedeniyle kesilen 3 puan silme cezası puan tablosuna işleyen, Ulusal Kulüp Lisansı'nı yenileyemediği için aldığı 3 puan ceza henüz tabloya yansıtılmayan Kaf-Kaf, 3 puanla 16. durumda. Gümüşhanespor ise 16 puanla 2. sırada yer alıyor.
- 13 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 15:36
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Toplam 3
Yorum
ne adamsınız ya :D bide 3 puan versinler size işinize gelir dimi :D
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Toplam 58
Yorum
BEN HE HE 20 YILDIR TUZAĞA DÜŞÜYORSUNUZ
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G.Saray'a genç yetenek!
Toplam 18
Yorum
BÖYLE KEKLENECEKSENİZ YAPMAYIN!!! SONRAKİ SATIŞIN YARISI ALTINORDU YA VERİLECEKTİR ! HABER EKSİK YAPILMIŞ BİLEREK Mİ BİLMEYEREK Mİ SİZE KALMIŞ AYRICA YÜZDE 50 NE DEMEK YAAA!
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