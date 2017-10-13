AFJET Afyonspor, Eyüpspor’u konuk edecek

TFF 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden AFJET Afyonspor hafta sonu kendi evinde Eyüpspor’u konuk edecek.

Ligdeki başarısını sürdüren AFJET Afyonspor ligin 8. haftasında Kocatepe Stadyumunda Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek. Ligde 4. sırada yer alan AFJET Afyonspor haftayı kayıpsız kapatmak istiyor. Oynadığı 7 maçta 4 galibiyet ve 2 beraberlik alan mor menekşeler 1 maçta ise rakibine boyun eğerek 14 puan toplayabildi. AFJET Afyonspor'da kart cezalısının bulunmadığı öğrenildi.