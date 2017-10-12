Şanlıurfa mesaide

Ş.Urfaspor, ligin 8. haftasında oynayacağı Sakarya maçının hazırlıklarına başladı. Teknik tirektör Ali Tandoğan, futbolcuları toplayıp kısa bir konuşma yaptı. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idman, dar alanda çift kale maçla sona erdi.