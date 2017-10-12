 Şanlıurfa mesaide – Fotomaç – 12 Ekim 2017 ;
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    12 Ekim 2017, Perşembe
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    Şanlıurfa mesaide

    Şanlıurfa mesaide
    Ş.Urfaspor, ligin 8. haftasında oynayacağı Sakarya maçının hazırlıklarına başladı. Teknik tirektör Ali Tandoğan, futbolcuları toplayıp kısa bir konuşma yaptı. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idman, dar alanda çift kale maçla sona erdi.
    1. 12 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:20
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