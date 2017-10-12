 Karşıyaka’da tek hedef galibiyet – Fotomaç – 12 Ekim 2017 ;
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    12 Ekim 2017, Perşembe
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    Karşıyaka’da tek hedef galibiyet

    Karşıyaka’da tek hedef galibiyet
    2. Lig Beyaz Grup'ta zirve takipçisi Gümüşhanespor'a cumartesi günü düşme hattından kurtulma yarışında konuk olacak Karşıyaka'da arka adalesinde sertleşme olan Onur forma giyemeyecek. Yeşil-kırmızılılarda cezası biten Abdülhamit ise kadroda olacak. 5 maçtır kazanamayan Kaf-Kaf, kötü gidişatı bitirmek amacında.
    1. 12 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:20
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