Fethiye cezayı kesti

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezonun ilk haftasından bu yana 6 maçtır galip gelemeyen Fethiyespor'da futbolculara 10'ar bin TL ceza kesilirken Muharrem Efe de disiplinsiz tavırları nedeniyle süresiz kadro dışı bırakıldı. Öte yandan Umut Sözen ve Yiğit Gökoğlan'ın sakatlıkları sürmesiteknik heyeti düşündürüyor.