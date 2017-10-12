 Fethiye cezayı kesti – Fotomaç – 12 Ekim 2017 ;
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    12 Ekim 2017, Perşembe
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    Fethiye cezayı kesti

    Fethiye cezayı kesti
    TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezonun ilk haftasından bu yana 6 maçtır galip gelemeyen Fethiyespor'da futbolculara 10'ar bin TL ceza kesilirken Muharrem Efe de disiplinsiz tavırları nedeniyle süresiz kadro dışı bırakıldı. Öte yandan Umut Sözen ve Yiğit Gökoğlan'ın sakatlıkları sürmesiteknik heyeti düşündürüyor.
    1. 12 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:25
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