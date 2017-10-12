 Altay frikik çalışıyor – Fotomaç – 12 Ekim 2017 ;
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    12 Ekim 2017, Perşembe
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    Altay frikik çalışıyor

    Altay frikik çalışıyor
    Beyaz Grup'ta son olarak deplasmanda Anadolu Selçukspor'la berabere kalarak 14 puanla 4'üncü sırada kalan Altay, cumartesi günü evinde oynayacağı Fethiyespor maçına mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanıyor. Teknik direktör Cüneyt Biçer, futbolculara serbest vuruş ve duran top organizasyonları yaptırıyor.
    1. 12 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:26
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