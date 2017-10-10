SAKARYA'YA ÇOK YAKIŞTI!
150 milyon TL’ye mal olan ve Kahramanmaraş maçıyla açılışı yapılan Yeni Sakarya Atatürk Stadı’ndaki görkemli gösteri Türkiye’yi büyüledi
SAKARYASPOR taraftarının tribünde düzenledği koreografi muhteşem bir görsel şölene sahne olurken, açılan dev pankart izleyenlere duygusal anlar yaşattı. Tribünün en altına "Uğruna ölümlere gidip geldiğim" yazılı bir pankart açılan koreografide 17 Ağustos 1999'da yaşanan deprem felaketini simgeleyen yıkık bina ve 7 Eylül 2002'de takımın yaşadığı trafik kazası anımsatıldı. Ayrıca Sakaryaspor'un geçmişten bugüne kullandığı üç logo yer aldı.
- 10 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 02:18
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''ŞAMPİYON F.BAHÇE OLUR''
Toplam 5
Yorum
FAA hadi ordan batuhan senin bu söylediğine maydanozsporlular bile güler
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"BEN SAHADA OLSAYDIM O GOLÜ YEMEZDİK"
Toplam 11
Yorum
sami bu basarisizligin tek sorumlusu Terimdir. en zayif grupta olmamiza ragmen gidemedik.
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G.SARAY'DAN AKBABA ATAĞI
Toplam 4
Yorum
ali kırcı Donk balta de jong tarık emrah 1.5 milyon euro veririm ben olsam oyunculardan anlaşabildiğini al
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