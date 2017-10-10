 SAKARYA'YA ÇOK YAKIŞTI! – Fotomaç – 10 Ekim 2017
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    10 Ekim 2017, Salı
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    SAKARYA'YA ÇOK YAKIŞTI!

    SAKARYA'YA ÇOK YAKIŞTI!

    150 milyon TL’ye mal olan ve Kahramanmaraş maçıyla açılışı yapılan Yeni Sakarya Atatürk Stadı’ndaki görkemli gösteri Türkiye’yi büyüledi

    BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılan Yeni Sakarya Atatürk Stadı herkesi büyüledi. Başbakan Binali Yıldırım'ın talimatıyla yapımı hızlandırılan ve önceki günkü - Kahramanmaraş maçına yetiştirilen yeni statta yok yok... UEFA standartlarına uygun inşaa edilen yeni tesis, görücüye çıktığı önceki gün Sakaryaspor taraftarlarının da şovuyla muhteşem bir şölene ev sahipliği yaptı. Stattaki ilk maçta tribünlerde boş yer kalmazken, Tatangalar yeni stadıyla rakiplerine net mesaj gönderdi: "Buradan çıkış yok!" Toki tarafından iki yıl önce Adapazarı ilçesinde inşaasına başlanan 28 bin 154 kişilik Yeni Sakarya Atatürk Stadı, tam 150 milyon TL'ye mal oldu. 18 asansör, 29 loca, mescitler, emzirme odaları ve çocuk oyun alanlarının bulunduğu stat, engelli vatandaşlar da düşünülerek yapıldı. Bu arada stadyumda 150 engelli seyirci koltuğu yer alıyor.

    SAKARYASPOR taraftarının tribünde düzenledği koreografi muhteşem bir görsel şölene sahne olurken, açılan dev pankart izleyenlere duygusal anlar yaşattı. Tribünün en altına "Uğruna ölümlere gidip geldiğim" yazılı bir pankart açılan koreografide 17 Ağustos 1999'da yaşanan deprem felaketini simgeleyen yıkık bina ve 7 Eylül 2002'de takımın yaşadığı trafik kazası anımsatıldı. Ayrıca Sakaryaspor'un geçmişten bugüne kullandığı üç logo yer aldı.
    1. 10 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:18
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