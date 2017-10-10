Karşıyaka’nın 3 puan hasreti

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta evinde ağırladığı Pendikspor ile 1-1 berabere kalan Karşıyaka'nın galibiyet hasreti 5 maça çıkarken yeşil-kırmızılı camiada moraller dibe vurdu. FIFA ve TFF'den 6 puan silme cezası da alan Kaf-Kaf'ta teknik direktör Ali Güneş'in de istifa etme aşamasına geldiği dile getiriliyor.