 Karşıyaka’nın 3 puan hasreti – Fotomaç – 10 Ekim 2017
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    10 Ekim 2017, Salı
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    Karşıyaka’nın 3 puan hasreti

    Karşıyaka’nın 3 puan hasreti
    TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta evinde ağırladığı Pendikspor ile 1-1 berabere kalan Karşıyaka'nın galibiyet hasreti 5 maça çıkarken yeşil-kırmızılı camiada moraller dibe vurdu. FIFA ve TFF'den 6 puan silme cezası da alan Kaf-Kaf'ta teknik direktör Ali Güneş'in de istifa etme aşamasına geldiği dile getiriliyor.
    1. 10 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:22
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