 İkişer eksik var – Fotomaç – 08 Ekim 2017
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    08 Ekim 2017, Pazar
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    İkişer eksik var

    İkişer eksik var
    Fethiyes por ile Nazilli Bld. bugünkü maça ikişer eksikle çıkacak. Evsahibi takımda sakatlıkları süren Ensar ve Emrullah forma giyemeyecek. Konuk takım Nazilli'de ise tedavileri devam eden Tuna ile Abdülkadir kadroda yer almayacak.
    1. 08 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:15
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