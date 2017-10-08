İkişer eksik var

Fethiyes por ile Nazilli Bld. bugünkü maça ikişer eksikle çıkacak. Evsahibi takımda sakatlıkları süren Ensar ve Emrullah forma giyemeyecek. Konuk takım Nazilli'de ise tedavileri devam eden Tuna ile Abdülkadir kadroda yer almayacak.