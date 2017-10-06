TFF 2. ve TFF 3. Lig'de 7. haftanın programı
TFF 2. ve TFF 3. Lig'de 7. hafta, yarın oynanacak maçlarla başlayacak.
TFF 2. LİG
Kırmızı Grup:
Yarın:
15.30 Sarıyer-İnegölspor (Yusuf Ziya Öniş)
8 Ekim Pazar:
14.30 Sivas Belediyespor-Tokatspor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi)
14.30 Eyüpspor-Amed Sportif Faaliyetler (Atatürk Olimpiyat)
15.00 Etimesgut Belediyespor-Afjet Afyonspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)
15.30 Tuzlaspor-Hatayspor (Tuzla Belediye Sahası)
15.30 Menemen Belediyespor-Kastamonuspor 1966 (Bergama 14 Eylül)
15.30 Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Keçiörengücü (Bodrum İlçe)
15.30 Kocaeli Birlikspor-Sancaktepe Belediyespor (Kocaeli Alparslan Türkeş)
19.00 Bucaspor-Mersin İdmanyurdu (Yeni Buca)
BEYAZ GRUP:
Yarın:
15.00 BUGSAŞ Spor-Hacettepe (Ankara Ostim)
19.00 Karşıyaka-Pendikspor (İzmir Atatürk)
8 Ekim Pazar:
14.00 Niğde Belediyespor-Ottocool Karagümrük (Niğde 5 Şubat)
15.00 Konya Anadolu Selçukspor-Altay (Büyükşehir Belediyesi Atatürk)
15.30 SBS İnşaat Kırklarelispor-Şanlıurfaspor ( Kırklareli Atatürk)
15.30 Bandırmaspor-Gümüşhanespor (Bandırma 17 Eylül)
15.30 Silivrispor-Zonguldak Kömürspor (Silivri)
19.00 Fethiyespor-Nazilli Belediyespor (Fethiye İlçe)
19.00 Sakaryaspor-Kahramanmaraşspor (Yeni Sakarya Atatürk)
TFF 3.LİG
1. Grup:
Yarın:
14.30 Ofspor-Kozan Belediyespor (Vali İsmet Gürbüz Civelek)
15.00 Yeni Altındağ Belediyespor-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Cebeci İnönü)
15.00 Erzin Belediyespor-Bayrampaşa (Erzin İlçe)
15.00 Halide Edip Adıvarspor-Bayburt Grup Özel İdare (Vefa)
15.30 Orhangazi Belediyespor-Yomraspor (Yalova Atatürk)
8 Ekim Pazar:
14.30 12 Bingölspor-Kemerspor 2003 (Bingöl Şehir)
15.00 Erbaaspor-Bergama Belediyespor (Erbaa İlçe)
15.00 Düzcespor-Çatalcaspor (Düzce 18 Temmuz)
19.00 Çanakkale Dardanelspor-Batman Petrolspor (Çanakkale 18 Mart)
2. GRUP:
Yarın:
15.30 Tire 1922 Spor-Kayseri Erciyesspor (Tire 4 Eylül)
15.30 Anadolu Bağcılarspor-Anagold 24 Erzincanspor (Bağcılar Mahmutbey)
15.30 Yeşil Bursa-Yeni Orduspor (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)
8 Ekim Pazar:
14.00 Van Büyükşehir Belediyespor-Erokspor (Van Atatürk)
14.30 1461 Trabzon-Ergene Velimeşespor (Ahmet Suat Özyazıcı)
14.30 Diyarbekirspor-Ankara Demirspor (Seyrantepe Spor Kompleksi)
15.00 Kırıkhanspor-Muğlaspor (Kırıkhan İlçe)
15.30 Gölcükspor-Darıca Gençlerbirliği (Gölcük Şehir)
15.30 Turgutluspor-Pazarspor (Turgutlu 7 Eylül)
3. GRUP:
8 Ekim Pazar:
14.30 Arsinspor-Payasspor (Arsin İlçe)
15.00 Ankara Adliyespor-Karacabey Birlikspor (Ankara OSTİM)
15.00 Osmaniyespor-Büyükçekmece Tepecikspor (7 Ocak)
15.30 Aydınspor-Çorum Belediyespor (Adnan Menderes)
15.30 Sultanbeyli Belediyespor-Kızılcabölükspor (Sultanbeyli Gölet Futbol Sahası)
15.30 Tekirdağspor-Cizrespor (General Basri Saran)
15.30 UTAŞ Uşakspor-Baysal İnşaat Düzyurtspor (Uşak 1 Eylül)
19.00 Tarsus İdmanyurdu-Kocaelispor (Tarsus İlçe)
9 Ekim Pazartesi:
14.30 Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor-Elaziz Belediyespor (Siverek Firkan Tüysüz)
- 06 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 11:03
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Aykut Kocaman: Böyle gitmeyecek
Toplam 9
Yorum
SABRİ aykuta hocaların Sabrisi dediğim için sabriden özür diliyorum adam milli takımda yahu yeniden.Sabri bile aykuta büyük geliiyor
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Aykut Kocaman: Böyle gitmeyecek
Toplam 9
Yorum
BAŞARACAKTIN nereye aykut daha dikine oynamayı,şampiyon olmayı,şamp.ligi kupası almayı,17 de 41 yapmayı,korkmamayı,koşu mesafesi rekorunu yapmayı .......
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KARTAL YÜKSEK UÇUYOR
Toplam 3
Yorum
ozi hemen bi hisse alayım
TFF 2. ve TFF 3. Lig'de 7. haftanın programı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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