 TFF 2. ve TFF 3. Lig'de 7. haftanın programı – Fotomaç – 06 Ekim 2017
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    06 Ekim 2017, Cuma
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    TFF 2. ve TFF 3. Lig'de 7. haftanın programı

    TFF 2. ve TFF 3. Lig'de 7. haftanın programı

    TFF 2. ve TFF 3. Lig'de 7. hafta, yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

    Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, TFF 2. ve TFF 3. Lig'de 7. haftanın maç programı şöyle:

    TFF 2. LİG

    Kırmızı Grup:

    Yarın:

    15.30 Sarıyer-İnegölspor (Yusuf Ziya Öniş)

    8 Ekim Pazar:

    14.30 Sivas Belediyespor-Tokatspor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi)

    14.30 Eyüpspor-Amed Sportif Faaliyetler (Atatürk Olimpiyat)

    15.00 Etimesgut Belediyespor-Afjet Afyonspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

    15.30 Tuzlaspor-Hatayspor (Tuzla Belediye Sahası)

    15.30 Menemen Belediyespor-Kastamonuspor 1966 (Bergama 14 Eylül)

    15.30 Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Keçiörengücü (Bodrum İlçe)

    15.30 Kocaeli Birlikspor-Sancaktepe Belediyespor (Kocaeli Alparslan Türkeş)

    19.00 Bucaspor-Mersin İdmanyurdu (Yeni Buca)

    BEYAZ GRUP:

    Yarın:

    15.00 BUGSAŞ Spor-Hacettepe (Ankara Ostim)

    19.00 Karşıyaka-Pendikspor (İzmir Atatürk)

    8 Ekim Pazar:

    14.00 Niğde Belediyespor-Ottocool Karagümrük (Niğde 5 Şubat)

    15.00 Konya Anadolu Selçukspor-Altay (Büyükşehir Belediyesi Atatürk)

    15.30 SBS İnşaat Kırklarelispor-Şanlıurfaspor ( Kırklareli Atatürk)

    15.30 Bandırmaspor-Gümüşhanespor (Bandırma 17 Eylül)

    15.30 Silivrispor-Zonguldak Kömürspor (Silivri)

    19.00 Fethiyespor-Nazilli Belediyespor (Fethiye İlçe)

    19.00 Sakaryaspor-Kahramanmaraşspor (Yeni Sakarya Atatürk)

    TFF 3.LİG

    1. Grup:

    Yarın:

    14.30 Ofspor-Kozan Belediyespor (Vali İsmet Gürbüz Civelek)

    15.00 Yeni Altındağ Belediyespor-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Cebeci İnönü)

    15.00 Erzin Belediyespor-Bayrampaşa (Erzin İlçe)

    15.00 Halide Edip Adıvarspor-Bayburt Grup Özel İdare (Vefa)

    15.30 Orhangazi Belediyespor-Yomraspor (Yalova Atatürk)

    8 Ekim Pazar:

    14.30 12 Bingölspor-Kemerspor 2003 (Bingöl Şehir)

    15.00 Erbaaspor-Bergama Belediyespor (Erbaa İlçe)

    15.00 Düzcespor-Çatalcaspor (Düzce 18 Temmuz)

    19.00 Çanakkale Dardanelspor-Batman Petrolspor (Çanakkale 18 Mart)

    2. GRUP:

    Yarın:

    15.30 Tire 1922 Spor-Kayseri Erciyesspor (Tire 4 Eylül)

    15.30 Anadolu Bağcılarspor-Anagold 24 Erzincanspor (Bağcılar Mahmutbey)

    15.30 Yeşil Bursa-Yeni Orduspor (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)

    8 Ekim Pazar:

    14.00 Van Büyükşehir Belediyespor-Erokspor (Van Atatürk)

    14.30 1461 Trabzon-Ergene Velimeşespor (Ahmet Suat Özyazıcı)

    14.30 Diyarbekirspor-Ankara Demirspor (Seyrantepe Spor Kompleksi)

    15.00 Kırıkhanspor-Muğlaspor (Kırıkhan İlçe)

    15.30 Gölcükspor-Darıca Gençlerbirliği (Gölcük Şehir)

    15.30 Turgutluspor-Pazarspor (Turgutlu 7 Eylül)

    3. GRUP:

    8 Ekim Pazar:

    14.30 Arsinspor-Payasspor (Arsin İlçe)

    15.00 Ankara Adliyespor-Karacabey Birlikspor (Ankara OSTİM)

    15.00 Osmaniyespor-Büyükçekmece Tepecikspor (7 Ocak)

    15.30 Aydınspor-Çorum Belediyespor (Adnan Menderes)

    15.30 Sultanbeyli Belediyespor-Kızılcabölükspor (Sultanbeyli Gölet Futbol Sahası)

    15.30 Tekirdağspor-Cizrespor (General Basri Saran)

    15.30 UTAŞ Uşakspor-Baysal İnşaat Düzyurtspor (Uşak 1 Eylül)

    19.00 Tarsus İdmanyurdu-Kocaelispor (Tarsus İlçe)

    9 Ekim Pazartesi:

    14.30 Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor-Elaziz Belediyespor (Siverek Firkan Tüysüz)

    1. 06 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 11:03
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