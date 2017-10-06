TFF 2. ve TFF 3. Lig'de 7. haftanın programı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, TFF 2. ve TFF 3. Lig'de 7. haftanın maç programı şöyle:

Kırmızı Grup:

Yarın:

15.30 Sarıyer-İnegölspor (Yusuf Ziya Öniş)

8 Ekim Pazar:

14.30 Sivas Belediyespor-Tokatspor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi)

14.30 Eyüpspor-Amed Sportif Faaliyetler (Atatürk Olimpiyat)

15.00 Etimesgut Belediyespor-Afjet Afyonspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

15.30 Tuzlaspor-Hatayspor (Tuzla Belediye Sahası)

15.30 Menemen Belediyespor-Kastamonuspor 1966 (Bergama 14 Eylül)

15.30 Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Keçiörengücü (Bodrum İlçe)

15.30 Kocaeli Birlikspor-Sancaktepe Belediyespor (Kocaeli Alparslan Türkeş)

19.00 Bucaspor-Mersin İdmanyurdu (Yeni Buca)



BEYAZ GRUP:

Yarın:

15.00 BUGSAŞ Spor-Hacettepe (Ankara Ostim)

19.00 Karşıyaka-Pendikspor (İzmir Atatürk)

8 Ekim Pazar:

14.00 Niğde Belediyespor-Ottocool Karagümrük (Niğde 5 Şubat)

15.00 Konya Anadolu Selçukspor-Altay (Büyükşehir Belediyesi Atatürk)

15.30 SBS İnşaat Kırklarelispor-Şanlıurfaspor ( Kırklareli Atatürk)

15.30 Bandırmaspor-Gümüşhanespor (Bandırma 17 Eylül)

15.30 Silivrispor-Zonguldak Kömürspor (Silivri)

19.00 Fethiyespor-Nazilli Belediyespor (Fethiye İlçe)

19.00 Sakaryaspor-Kahramanmaraşspor (Yeni Sakarya Atatürk)



TFF 3.LİG



1. Grup:

Yarın:

14.30 Ofspor-Kozan Belediyespor (Vali İsmet Gürbüz Civelek)

15.00 Yeni Altındağ Belediyespor-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Cebeci İnönü)

15.00 Erzin Belediyespor-Bayrampaşa (Erzin İlçe)

15.00 Halide Edip Adıvarspor-Bayburt Grup Özel İdare (Vefa)

15.30 Orhangazi Belediyespor-Yomraspor (Yalova Atatürk)

8 Ekim Pazar:

14.30 12 Bingölspor-Kemerspor 2003 (Bingöl Şehir)

15.00 Erbaaspor-Bergama Belediyespor (Erbaa İlçe)

15.00 Düzcespor-Çatalcaspor (Düzce 18 Temmuz)

19.00 Çanakkale Dardanelspor-Batman Petrolspor (Çanakkale 18 Mart)



2. GRUP:

Yarın:

15.30 Tire 1922 Spor-Kayseri Erciyesspor (Tire 4 Eylül)

15.30 Anadolu Bağcılarspor-Anagold 24 Erzincanspor (Bağcılar Mahmutbey)

15.30 Yeşil Bursa-Yeni Orduspor (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)

8 Ekim Pazar:

14.00 Van Büyükşehir Belediyespor-Erokspor (Van Atatürk)

14.30 1461 Trabzon-Ergene Velimeşespor (Ahmet Suat Özyazıcı)

14.30 Diyarbekirspor-Ankara Demirspor (Seyrantepe Spor Kompleksi)

15.00 Kırıkhanspor-Muğlaspor (Kırıkhan İlçe)

15.30 Gölcükspor-Darıca Gençlerbirliği (Gölcük Şehir)

15.30 Turgutluspor-Pazarspor (Turgutlu 7 Eylül)



3. GRUP:

8 Ekim Pazar:

14.30 Arsinspor-Payasspor (Arsin İlçe)

15.00 Ankara Adliyespor-Karacabey Birlikspor (Ankara OSTİM)

15.00 Osmaniyespor-Büyükçekmece Tepecikspor (7 Ocak)

15.30 Aydınspor-Çorum Belediyespor (Adnan Menderes)

15.30 Sultanbeyli Belediyespor-Kızılcabölükspor (Sultanbeyli Gölet Futbol Sahası)

15.30 Tekirdağspor-Cizrespor (General Basri Saran)

15.30 UTAŞ Uşakspor-Baysal İnşaat Düzyurtspor (Uşak 1 Eylül)

19.00 Tarsus İdmanyurdu-Kocaelispor (Tarsus İlçe)

9 Ekim Pazartesi:

14.30 Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor-Elaziz Belediyespor (Siverek Firkan Tüysüz)