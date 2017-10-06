 Karşıyaka’da gergin bekleyiş – Fotomaç – 06 Ekim 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    06 Ekim 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Karşıyaka’da gergin bekleyiş

    Karşıyaka’da gergin bekleyiş
    KARŞIYAKA'da gergin bekleyiş başladı. Yüksek borç nedeni ile mali kriz yaşayan İzmir ekibi, krizi aşamadığı takdirde hem yeni puan silme cezalarıyla karşılaşacak hem de basketbol takımını kaybetme riski yaşayacak.
    1. 06 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:47
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Karşıyaka’da gergin bekleyiş haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.