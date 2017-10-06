FATİH AKYEL'E BÜYÜK ŞOK!
TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor'un teknik direktörü Fatih Akyel, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 30 gün hak mahrumiyeti cezası almanın şokunu yaşıyor.
Geçen haftaki Konya Anadolu Selçukspor maçında rakip takım antrenörüne hakareti nedeniyle hakem tarafından tribüne gönderilen Akyel, 1 ay takımın başında sahaya çıkamayacak. Genç teknik adam aynı zamanda 13 bin TL para cezası aldı. Nazilli'ye kötü tezahürat nedeniyle ihtar verildi.
Başkan Erdoğan Eker, "Teknik direktörümüze ve kulübümüze verilen cezaları ağır buluyoruz. Kendi sahamızda oynadığımız Konya Anadolu Selçuklu maçında hakem triosunun tutarsız yönetimini ve kalemize girmeyen topun gol olarak değerlendirildiğini herkes gördü. Bu olayı kameralar da tespit etti. TFF'nin gereğini yapacağına inanıyoruz. Nazilli Belediyespor olarak pazar günü deplasmanda oynayacağımız Fethiyespor maçında ilk dış saha galibiyetimizi almak istiyoruz" dedi.
- 06 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 14:03
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Toplam 7
Yorum
BEŞİKTAŞ oyuncu ile transfer sezonunda görüşüldü ve klübününe haberi vardı klübüylede görüşüldü klup olmayacak paralar istedi oyuncu bedava geliyor !
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KAPTAN OĞUZHAN'A GÖRÜŞME YASAĞI
Toplam 13
Yorum
BEŞİKTAŞ arkadaşlar ortada yönetici başarısı var hak hukuk meselesi değil alan razı veren razı durumu hak yeme durumu yok saçma yorum atmayın !!!
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GIULIANO SANCISI
Toplam 15
Yorum
selim Madem ekiciyi kazanacaktin ve ekicinin donecegini biliyordun neden 7-8 milyon euro harcatip bu oyuncuyu aldiriyorsun.nedir bu celiski sende
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