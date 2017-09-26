Sezon başında kulübe firması HB Pehlivanoğlu İnşaat adıyla sponsor olduktan sonra yönetim dışından şube başkanlığına getirilen, geçen hafta yönetimi hedef alan açıklamalar yapan Pehlivan, ayrılık açıklamasında kulüpte yaşananlara tepki gösterdi. İlk olarak Folkart Yapı'yla yaşanan reklam krizine değinen Şevket Pehlivan, "Silivrispor maçında bu nedenle formanın sırtındaki firma ismimin yarısının kapatılması beni irite etti. Benim de kariyer planlamam, geçmişim, geleceğim var. Yönetimin diğer sponsor firmayla görüşmesi sonrası yapılan açıklamalardan da rahatsızım" dedi.

Sezon başında Başkan Mutlu Altuğ'la imzaladıkları sözleşmeye göre basketbol takımının sırtında ve salonda reklamı bulunması gerektiğini dile getiren Pehlivan, "Yaşar Holding sözleşmeyi görmek istedi. Yönetim ona da hayır demedi. Sözleşmem üçüncü şahıslarla paylaşıldı" diye konuştu. Şube danışmanı ünvanıyla göreve gelmesi tartışma yaratan eski hakemlerden Mutlu Çelik'i kendisinin sportif direktör olarak belirlediğini söyleyen Pehlivan, "Ama maalesef Çelik'i teknik direktör Atilla Güneş istemedi. Futbol şubesinde tek sorumlu bensem ve ben Mutlu Çelik'e getirdiysem bunu ne Atilla Güneş, ne yardımcıları sorgulayamazdı. Ancak burada yönetim kurulu da yanımda olmadı. Bana verilen arabanın direksiyonu bende değil" diye konuştu.



Şimdiye kadar verdiği parayı Karşıyaka'ya hibe ettiğini belirten Pehlivan, "Turkuaz forma yaptırdım, 6 hafta oldu siyasi diye daha giymediler. Bunun gibi birçok şey yaşandı. Verdiğim parayı sorgulamak için futbolun başına geldim ama bu işin sonunu karanlık ve dipsiz bir kuyu olarak görüyorum. Attığım taşın nereye gittiğini görmediğim için ayrılıyorum. Bana verilen futbol şube başkanlığının göstermelik olduğunu anladım. Başkan Mutlu Altuğ sezon başı borçlar için bir fon şirketiyle anlaşmak üzereydi ama bu istenmedi. Bu yönetim ve bu teknik heyetle bir arada olmak istemiyorum. Sponsorluk sözleşmemi de fesh edeceğim. Sözleşmemi üçüncü şahıslara verdikleri için anlaşma şartlarımıza göre 500 bin TL'lik tazminat davası açmaya hakkım var ama açmayacağım" dedi.



1 MİLYON TL SÖZÜ VERDİM

Şevket Pehlivan, sezon başında Karşıyaka'ya iddia edildiği gibi 4 milyon değil 1 milyon TL katkı sağlama sözü verdiğini söyledi. Pehlivan, "Yönetim bana şube giderinin 3 milyon TL, gelirinin ise yaklaşık 2 milyon TL olduğunu söyledi. Ben de kalan 1 milyonu karşılama taahhüdü verdim. Bunun da yaklaşık 300 bin TL'lik kısmını ödedim. Ama buna karşılık geleceği söylenen gelirlerden tribün ve kombine hasılatı dahil henüz şubeye en fazla 50 bin TL girdi. Yeşil Bursa'yla kupada oynanan maçta galip gelsek Federasyon'dan 100 bin TL gelir elde edecektik. Ama teknik direktör Atilla Güneş yedeklerle gidip asları İzmir'de bırakmayı tercih etti. Buna kimsenin itirazı olmadı" dedi.



STAT PROJEM VARDI

Karşıyaka'daki futbol şube başkanlığı görevinden ayrılan, verdiği sponsorluğu da sonlandıracağını açıklayan Şevket Pehlivan, Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde stat projesi planladıklarını ancak projenin ortada kaldığını söyledi. Pehlivan şöyle konuştu: "Mutlu Çelik hocamla çelik konstrüksiyondan 5 bin kişilik tribün yapacaktık. Yapımı da biz üstlenecektik. Atatürk Stadı yerine yeni yapılacak stada geçene kadar orada oynayacaktık. Kulübe 2.5 milyon TL'lik bir proje kazandıracaktım" diyerek sözlerini tamamladı.