 Karşıyaka Bursa’da gençlere emanet – Fotomaç – 19 Eylül 2017
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    19 Eylül 2017, Salı
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    Bursa’da gençlere emanet

    Karşıyaka Bursa’da gençlere emanet
    TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Bandırma deplasmanından 1-0'lık mağlubiyetle dönen , iki kritik maç öncesi gençlerine sarıldı. Niğde ve Bugsaş karşılaşmalarında fire vermek istemeyen Kaf-Kaf, Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur mücadelesinde Yeşil Bursa ile oynanacak kupa maçında Harun, Fatih, Ersagun, Mustafa Değirmenci, Mehmet, Batuhan, Bartu gibi gençlerini sahaya sürecek.
    1. 19 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:45
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