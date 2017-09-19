Karşıyaka Bursa’da gençlere emanet
- 19 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 23:45
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Doğru yoldayız
Toplam 1
Yorum
ismail inşallah doğru yoldayızdır fb ve başakşehir elden kaçtı rahat 6puan çıkardı göztepe maçını hiç ama hiç hatırlamak istemiyoruz bu doğru yolmu
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Türkiye’nin geleceği onlar
Toplam 1
Yorum
ismail trabzonu yakında takip et hocam futbol işinde dünyada brezilya neyse türkiyedede trabzonspor aynı şeyi ifade ediyor hocam
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Kucka düşüşte
Toplam 1
Yorum
ismail aynen yerinde olur
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