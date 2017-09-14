‘Gerçek Batuhan’ı göstereceğim’
Bir türlü kendisinden beklenen patlamayı yapamayan Batuhan Karadeniz, transfer olduğu 2. Lig takımı Sakaryaspor'da gerçek Batuhan'ı izleteceği sözünü verdi. 26 yaşındaki golcü, "Biraz idman eksiğim var ama fazla uzun süreceğini düşünmüyorum. Allah nasip, kısmet ederse 1-2 haftaya, en geç 3 haftaya gerçek Batuhan'ı bütün Sakaryaspor'a ve Tatangalar'a izleteceğim" diye konuştu.
- 14 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:58
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Aboubakar'dan büyük sürpriz
Toplam 3
Yorum
Taraftar Öncelikle bir Türk takımının başarısından gurur duydum.Ama Aboubakar bu yaptığını Beşiktaşta oynarken yapsa başka takım için nolurdu?
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Beşiktaş, Porto'yu ezdi geçti!
Toplam 13
Yorum
yurtdisindan Tesekkurler besiktas bu gece yasattigin sevinc ve gurur icin.
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"Tosic gol atmayı seviyor da, bazen kaleyi karıştırıyor"
Toplam 1
Yorum
Bence Bazen Gercekten Müthis Oynuyor ama Bazen Ögle hatalar yapiyor ki aslinda Yapmasin
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