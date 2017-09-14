 ‘Gerçek Batuhan’ı göstereceğim’ – Fotomaç – 14 Eylül 2017
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    14 Eylül 2017, Perşembe
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    ‘Gerçek Batuhan’ı göstereceğim’

    ‘Gerçek Batuhan’ı göstereceğim’

    Bir türlü kendisinden beklenen patlamayı yapamayan Batuhan Karadeniz, transfer olduğu 2. Lig takımı Sakaryaspor'da gerçek Batuhan'ı izleteceği sözünü verdi. 26 yaşındaki golcü, "Biraz idman eksiğim var ama fazla uzun süreceğini düşünmüyorum. Allah nasip, kısmet ederse 1-2 haftaya, en geç 3 haftaya gerçek Batuhan'ı bütün Sakaryaspor'a ve Tatangalar'a izleteceğim" diye konuştu.

    1. 14 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:58
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