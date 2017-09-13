 Fethiyespor'da Özkara dönemi – Fotomaç – 13 Eylül 2017
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    13 Eylül 2017, Çarşamba
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    'da Özkara dönemi

    Fethiyespor'da Özkara dönemi

    TFF 2'inci Lig Beyaz Grup ekiplerinden 'da teknik direktörlük görevine getirildi.

    Eser Kardeşler'in istifasının ardından el sıkıştığı Feyyaz Uçar'la son dakika pürüzü nedeniyle anlaşamayan 'da yönetim, takımı 'ya emanet etti. Kulüp binasında gerçekleşen görüşmenin ardından 1 yıllık sözleşme imzalayan deneyimli teknik adam, "Fethiyespor gibi bir camiadan gelen teklifi geri çevirmek olmazdı. Ekibimle birlikte tecrübelerimizi oyunculara aktararak herkesin özlediği Fethiyespor'u taraftarımıza izletme hedefindeyiz" dedi. Başkan Mustafa Ferizcan ise Özkara ve ekibine güvendiklerini dile getirdi. Son olarak 1461 Trabzon'u çalıştıran 62 yaşındaki teknik adam, Medipol Başakşehir, Kayserispor, Atiker Konyaspor, Kayseri Erciyesspor, Sarıyer, Hatayspor, Trabzonspor, Erzincanspor, Boluspor, Bugsaşspor, Erzurumspor, Düzcespor gibi kulüplerde görev aldı.

    1. 13 Eylül 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 17:35
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