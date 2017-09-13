Fethiyespor'da Özkara dönemi
TFF 2'inci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Fethiyespor'da teknik direktörlük görevine Hüsnü Özkara getirildi.
Eser Kardeşler'in istifasının ardından el sıkıştığı Feyyaz Uçar'la son dakika pürüzü nedeniyle anlaşamayan Fethiyespor'da yönetim, takımı Hüsnü Özkara'ya emanet etti. Kulüp binasında gerçekleşen görüşmenin ardından 1 yıllık sözleşme imzalayan deneyimli teknik adam, "Fethiyespor gibi bir camiadan gelen teklifi geri çevirmek olmazdı. Ekibimle birlikte tecrübelerimizi oyunculara aktararak herkesin özlediği Fethiyespor'u taraftarımıza izletme hedefindeyiz" dedi. Başkan Mustafa Ferizcan ise Özkara ve ekibine güvendiklerini dile getirdi. Son olarak 1461 Trabzon'u çalıştıran 62 yaşındaki teknik adam, Medipol Başakşehir, Kayserispor, Atiker Konyaspor, Kayseri Erciyesspor, Sarıyer, Hatayspor, Trabzonspor, Erzincanspor, Boluspor, Bugsaşspor, Erzurumspor, Düzcespor gibi kulüplerde görev aldı.
- 13 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 17:35
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Galatasaray’ın borcu açıklandı!
Toplam 6
Yorum
TCelcius Hah şöyle gerçekleri bir açıklayın bakalım ulan BEŞİKTAŞIN 1.6 borcunun olduğu yerde gs nin 2.5 fb nin 4 milyar dır bu gerçekleri açıklayın
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Galatasaray’ın borcu açıklandı!
Toplam 6
Yorum
Maske Giderle geliri hesapladıgınız vakit 880 milyon TL borcu var demektir buna bile algı yapmaya çalışıyorsunuz ??
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Galatasaray’ın borcu açıklandı!
Toplam 6
Yorum
hani rivanın parasından transfer yapılmamıstı? Vaayyy anam vaayy rivanın parası bankalara yatıcak transfer ıcın 100 mılyon euro cek borc gelıncede bankalara yatıcak
Fethiyespor'da Özkara dönemi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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