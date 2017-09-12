Feyyaz Uçar Fethiyespor'la anlaşamadı

İkinci Lig Beyaz Grup takımlarından Fethiyespor'da teknik direktör Eser Kardeşler'in sürpriz istifasının ardından cumartesi günü Feyyaz Uçar'la masaya oturup el sıkışan yönetim, bugün anlaşmanın bozulduğunu duyurdu.



Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Teknik direktörlük konusunda prensipte anlaşmaya vardığımız Feyyaz Uçar ile son dakikada çıkan pürüzlerden dolayı anlaşma sonuçlandırılamamıştır. Yönetim kurulumuz yeni teknik adam arayışlarına başlamıştır" ifadesine yer verildi.

Anlaşmazlığın yardımcı antrenör seçiminden kaynaklandığını söyleyen tecrübeli teknik adam ise, "Yönetimle antrenör isimleri üzerinde uzlaşamadık. Ben de ekibimden ayrılmak istemedim. Hayırlısı olsun" demekle yetendi.



Geçen cumartesi günü davet üzerine Fethiye'ye giderek yönetimle masaya oturan Feyyaz Uçar, Başkan Mustafa Ferizcan'la ile el sıkışmıştı.