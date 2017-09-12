 Feyyaz Uçar Fethiyespor'la anlaşamadı – Fotomaç – 12 Eylül 2017
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    12 Eylül 2017, Salı
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    'la anlaşamadı

    Feyyaz Uçar Fethiyespor'la anlaşamadı

    ile teknik adam arasındaki anlaşmanın bozulduğu açıklandı.

    İkinci Lig Beyaz Grup takımlarından 'da teknik direktör Eser Kardeşler'in sürpriz istifasının ardından cumartesi günü 'la masaya oturup el sıkışan yönetim, bugün anlaşmanın bozulduğunu duyurdu.

    Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Teknik direktörlük konusunda prensipte anlaşmaya vardığımız Feyyaz Uçar ile son dakikada çıkan pürüzlerden dolayı anlaşma sonuçlandırılamamıştır. Yönetim kurulumuz yeni teknik adam arayışlarına başlamıştır" ifadesine yer verildi.
    Anlaşmazlığın yardımcı antrenör seçiminden kaynaklandığını söyleyen tecrübeli teknik adam ise, "Yönetimle antrenör isimleri üzerinde uzlaşamadık. Ben de ekibimden ayrılmak istemedim. Hayırlısı olsun" demekle yetendi.

    Geçen cumartesi günü davet üzerine Fethiye'ye giderek yönetimle masaya oturan Feyyaz Uçar, Başkan Mustafa Ferizcan'la ile el sıkışmıştı.

    1. 12 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 17:18
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