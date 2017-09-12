Feyyaz Uçar Fethiyespor'la anlaşamadı
Fethiyespor ile teknik adam Feyyaz Uçar arasındaki anlaşmanın bozulduğu açıklandı.
İkinci Lig Beyaz Grup takımlarından Fethiyespor'da teknik direktör Eser Kardeşler'in sürpriz istifasının ardından cumartesi günü Feyyaz Uçar'la masaya oturup el sıkışan yönetim, bugün anlaşmanın bozulduğunu duyurdu.
Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Teknik direktörlük konusunda prensipte anlaşmaya vardığımız Feyyaz Uçar ile son dakikada çıkan pürüzlerden dolayı anlaşma sonuçlandırılamamıştır. Yönetim kurulumuz yeni teknik adam arayışlarına başlamıştır" ifadesine yer verildi.
Anlaşmazlığın yardımcı antrenör seçiminden kaynaklandığını söyleyen tecrübeli teknik adam ise, "Yönetimle antrenör isimleri üzerinde uzlaşamadık. Ben de ekibimden ayrılmak istemedim. Hayırlısı olsun" demekle yetendi.
Geçen cumartesi günü davet üzerine Fethiye'ye giderek yönetimle masaya oturan Feyyaz Uçar, Başkan Mustafa Ferizcan'la ile el sıkışmıştı.
- 12 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 17:18
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Sadece o mu savaşıyor!
Toplam 39
Yorum
lens abi valbuena bal yapmıyor..volkanın aynısı...üstelik sol açığın önünü tıkıyor..ayağında top eziyor..q7 asla değil.
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Abdulkadir Ömür'e yeni sözleşme
Toplam 13
Yorum
Abdulkadir ÖMÜR ve Yusuf YAZICI 100'er milyon euro Abdulkadir ÖMÜR ve Yusuf YAZICI 100'er milyon euro dan fazla eder.
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Fenerbahçe'de flaş ayrılık
Toplam 4
Yorum
pamukel bir an vdemirel gitti sandım..volkanda acilen yollanmalı..en uzak ülkeye..
Feyyaz Uçar Fethiyespor'la anlaşamadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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