 Feyyaz Uçar'ın yeni adresi belli oldu – Fotomaç – 10 Eylül 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Eylül 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Feyyaz Uçar'ın yeni adresi belli oldu

    Feyyaz Uçar'ın yeni adresi belli oldu

    2. Lig takımlarından Fethiye-spor, teknik direktörlüğe Feyyaz Uçar'ı getirdi. Daha önce Beşiktaş'ta yardımcı antrenörlük, Karşıyaka, Altay, Malatyaspor, Bandırmaspor ile U19 Milli Takım'ı çalıştıran 54 yaşındaki Feyyaz Uçar, yeni takımıyla 1 senelik sözleşme imzaladı.

    1. 10 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:20
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Feyyaz Uçar'ın yeni adresi belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.