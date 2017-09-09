Fethiyespor'da Feyyaz Uçar dönemi
Fethiyespor, Feyyaz Uçar'ı teknik direktörlük görevine getirdi.
İkinci Lig Beyaz Grup'ta ilk haftayı Hacettepe galibiyetiyle kapatan Fethiyespor, sürpriz bir kararla istifa eden teknik direktör Eser Kardeşler'in yerine Feyyaz Uçar'la anlaştı.
Daha önce Beşiktaş'ta yardımcı antrenörlük, Karşıyaka, Altay, Malatyaspor, Bandırmaspor ile U19 Milli Takım'ı çalıştıran 54 yaşındaki Feyyaz Uçar'la 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Fethiyespor, yarın Uçar yönetimindeki ilk maçta Pendikspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Pendik Stadı'nda hakem Ahmet Turan Timuroğlu'nun yöneteceği maç saat 16.30'da başlayacak. Fethiyespor'da kırmızı kart cezalıları Burak Keskin ile Emrullah Yıldırım, İstanbul'da görev alamayacak.
- 09 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 15:07
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Final gibi maç
Toplam 10
Yorum
Gs Başakşehir Fenerbahçeyi rahat yenecektir
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RvP: Ameliyat olmam
Toplam 10
Yorum
hakan van persi ücretini uefa ya değilde fenere kitlemek için ameliyattan kaçıyor
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Alemin gözü onda Sosa Trabzonspor'da
Toplam 6
Yorum
ZÜHTÜ sosa ciddi ve iyi transfer olcayla sosa orta sahayı çözer Sosa kardeş hani türkiyede terör vardı 3.320.000.-EUR garanti ücret,.olunca :) :)
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