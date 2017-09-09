 Fethiyespor'da Feyyaz Uçar dönemi – Fotomaç – 09 Eylül 2017
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    09 Eylül 2017, Cumartesi
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    'da dönemi

    Fethiyespor'da Feyyaz Uçar dönemi

    , 'ı teknik direktörlük görevine getirdi.

    İkinci Lig Beyaz Grup'ta ilk haftayı Hacettepe galibiyetiyle kapatan , sürpriz bir kararla istifa eden teknik direktör Eser Kardeşler'in yerine 'la anlaştı.

    Daha önce Beşiktaş'ta yardımcı antrenörlük, Karşıyaka, Altay, Malatyaspor, Bandırmaspor ile U19 Milli Takım'ı çalıştıran 54 yaşındaki Feyyaz Uçar'la 1 yıllık sözleşme imzaladı.

    Fethiyespor, yarın Uçar yönetimindeki ilk maçta Pendikspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Pendik Stadı'nda hakem Ahmet Turan Timuroğlu'nun yöneteceği maç saat 16.30'da başlayacak. Fethiyespor'da kırmızı kart cezalıları Burak Keskin ile Emrullah Yıldırım, İstanbul'da görev alamayacak.

    1. 09 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 15:07
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