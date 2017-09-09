Fethiyespor'da Feyyaz Uçar dönemi

İkinci Lig Beyaz Grup'ta ilk haftayı Hacettepe galibiyetiyle kapatan Fethiyespor, sürpriz bir kararla istifa eden teknik direktör Eser Kardeşler'in yerine Feyyaz Uçar'la anlaştı.



Daha önce Beşiktaş'ta yardımcı antrenörlük, Karşıyaka, Altay, Malatyaspor, Bandırmaspor ile U19 Milli Takım'ı çalıştıran 54 yaşındaki Feyyaz Uçar'la 1 yıllık sözleşme imzaladı.



Fethiyespor, yarın Uçar yönetimindeki ilk maçta Pendikspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Pendik Stadı'nda hakem Ahmet Turan Timuroğlu'nun yöneteceği maç saat 16.30'da başlayacak. Fethiyespor'da kırmızı kart cezalıları Burak Keskin ile Emrullah Yıldırım, İstanbul'da görev alamayacak.