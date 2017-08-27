 Sivas’tan farklı tarife – Fotomaç – 27 Ağustos 2017
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    27 Ağustos 2017, Pazar
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    Sivas’tan farklı tarife

    Sivas’tan farklı tarife

    TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un ilk haftasında rüzgarı esti.

    dün sahasında Sancaktepe Belediyespor'a şans tanımadı. 20. dakikada Ahmet ile öne geçen ev sahibi, 42'de rakibin Gökhan ile bulduğu gole engel olamadı. Karşılaşmanın ikinci yarısında oyunun kontrolünü eline alan Sivas Belediyespor, 80. dakikada Hakan, 86'da da Eren'in attığı gollerle sahadan 3-1 galip ayrıldı. Bu arada Sancaktepe'de Süleyman, 90. dakikada kırmızı gördü.
    1. 27 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:45
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