 Şanlıurfaspor, Batuhan Karadeniz'den şikayetçi oldu – Fotomaç – 20 Ağustos 2017
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    20 Ağustos 2017, Pazar
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    , 'den şikayetçi oldu

    Şanlıurfaspor, Batuhan Karadeniz'den şikayetçi oldu

    TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden 'da kulüp başkanı Emin Yetim, "Sözleşmemizin sürmesine rağmen uzun süredir kampa katılmayan 'i Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) şikayet ettik, yasal işlem başlattık." dedi.

    Başkan Yetim, yaptığı açıklamada, sözleşmesi devam eden 'in, takımı mağdur ettiğini söyledi.

    Takımın Nevşehir kampına katılmayan Batuhan Karadeniz hakkında şikayetçi olduklarını belirten Yetim, "Batuhan ile 2017-2018 sezonu sonuna kadar sözleşmemiz bulunuyor. Oyuncumuzun bütün ödemelerini de yaptık. Batuhan, disiplinsiz davranış sergiliyor. Sözleşmemizin sürmesine rağmen uzun süredir kampa katılmayan Batuhan Karadeniz'i TFF'ye şikayet ettik, yasal işlem başlattık. Federasyondan gerekli cezai yaptırım bekliyoruz." diye konuştu.

    1. 20 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 20:32
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