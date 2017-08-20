Şanlıurfaspor, Batuhan Karadeniz'den şikayetçi oldu
TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Şanlıurfaspor'da kulüp başkanı Emin Yetim, "Sözleşmemizin sürmesine rağmen uzun süredir kampa katılmayan Batuhan Karadeniz'i Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) şikayet ettik, yasal işlem başlattık." dedi.
Başkan Yetim, yaptığı açıklamada, sözleşmesi devam eden Batuhan Karadeniz'in, takımı mağdur ettiğini söyledi.
Takımın Nevşehir kampına katılmayan Batuhan Karadeniz hakkında şikayetçi olduklarını belirten Yetim, "Batuhan ile 2017-2018 sezonu sonuna kadar sözleşmemiz bulunuyor. Oyuncumuzun bütün ödemelerini de yaptık. Batuhan, disiplinsiz davranış sergiliyor. Sözleşmemizin sürmesine rağmen uzun süredir kampa katılmayan Batuhan Karadeniz'i TFF'ye şikayet ettik, yasal işlem başlattık. Federasyondan gerekli cezai yaptırım bekliyoruz." diye konuştu.
- 20 Ağustos 2017, Pazar
- Güncelleme: 20:32
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Fabri yerini bilmiyor
Toplam 23
Yorum
fabri kaleciler ayaklarıyla değil elleriyle oynar eli önemli ayapı değil
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Yaşlandıkça zorlanıyor
Toplam 16
Yorum
bırakın bu işleri şakamısınız siz ya şuan ligin en iyi stoperi tartışmasız yanına kimse yaklaşamaz bırakın bu ayakları
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Topal yıkıldı
Toplam 12
Yorum
alex10 beter ol..kameninin dibindesin nekadar defansif oynadığımızın kanıtı. 4 stoperle olmaz bu iş. desouza topal ozan gitmeli.
Şanlıurfaspor, Batuhan Karadeniz'den şikayetçi oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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