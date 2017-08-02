Altay'da Yıldıray şoku

Keçiörengücü, sözleşmesi devam eden golcü oyuncuyu vermekten vazgeçince siyah beyazlılar transferden umudunu kesti. Altay, gol kralı apoletli Yıldıray için Başkent kulübünün hesabına 100 bin TL bonservis ücreti yatırıp, oyuncunun peşinatını ödedi.

Ancak Yıldıray'ın mukavelesindeki, "Karşılıklı anlaşarak yollar ayrılabilir" maddesini kullanan Keçiörengücü son anda transfere onay vermedi.

Oyuncunun kontratını feshetmeyen Keçiörengücü'nün, bonservis ücreti için alınan 100 bin TL'yi, Altay'a geri göndermesi üzerine Yıldıray kulübüyle görüşmek için İzmir'den ayrıldı.

Altay'da forma giymek istediği öğrenilen 26 yaşındaki santrforun ve Altay yönetiminin yarın birer açıklama yapması bekleniyor. Yıldıray'ın takıma dönme ihtimalinin düşük olduğunu düşünen siyah beyazlılar, yeni santrfor arayışına geçti. Golcü oyuncu geçen sezon 17 kez rakip fileleri sarsarak dikkat çekmişti.



?EKMEKÇİOĞLU TFF'YE SESLENDİ

Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, yeni sezon öncesi Gelişim Ligi statüsüne, "Süper Lig ve TFF 1'inci Lig kulüplerininin Bölgesel Gelişim Ligi (U14, U15, U16) ve Elit liglerine (U17, U19) katılmaları zorunludur. 2'nci Lig ve 3'üncü Lig kulüpleri ise illerindeki yerel organizasyonlara katılırlar" maddesi koyan Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) geri adım atmasını istedi. TFF'nin cumu günü yapılacak toplantıda bu karardan vazgeçmesini talep eden Ekmekçioğlu, "Bu düzenleme altyapı projeleri olan kulüpler için kısıtlama anlamına gelir.



Altay, 11 ilde 73 futbol okulu ile yaklaşık 9 bin öğrenciye eğitim veren yetiştirici bir kulüp. Bu kaynaktan beslenen altyapı takımlarımızın yerel liglerde mücadele etmesi gençlerimiz adına büyük kayıp olacaktır" dedi.