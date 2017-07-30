Altay'da gençler kiralanıyor
Spor Toto 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altay'da genç futbolcuların deneyim kazanmaları için başka kulüplere kiralanıyor.
Siyah beyazlılarda altyapı patentli stoper Çağrı Buğra Dişsiz'in, 3'üncü Lig'in yeni ekibi Utaş Uşakspor'a kiralanacağı öğrenildi. Orta sahada görev yapan Muhammet Sait Özvardar ve Şükrü Arslan için de 3. Lig kulüplerinden teklifler geldiğini belirten Sportif Direktör Özden Töraydın, "Gençlerimizi, gelişim göstereceklerine inandığımız kulüplere gönderebiliriz" dedi.
Altay, bir süre önce genç forvet Hasan'ı tecrübe edinmesi adına 3'üncü Lig ekibi Kırıkhanspor'a kiralamıştı.
Öte yandan bu sezon altyapıdan A takıma dahil edilen 16 yaşındaki sol bek Cenk Özkacar ve 17 yaşındaki ön libero Abdullah Altıntaş, 12 gün süren Kartepe kampında sergiledikleri performansla teknik heyetin gözüne girdi. İki genç futbolcudan ümitli olduklarını dile getiren Özden Töraydın, "Cenk ve Abdullah'ı yeni sezonda hem U19'da hem de A takımda değerlendirmeyi planlıyoruz" şeklinde konuştu.
- 30 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 13:38
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Cenk Ergün gündem yarattı
Toplam 9
Yorum
Erol Bende yıllarca stoper oynadım en çekindiğim oyuncular volkan tipindeki oyunculardı galatasaray bu oyuncuyu muhakkak almalı.
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Cenk Ergün'den transfer ve Lucescu sözleri
Toplam 9
Yorum
Erol Terzi Terim geldiği gün hiç bir ürün almam bonuscartimi da iptal ederim. Futbol izlemek istiyorum show istemiyorum.
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Terim’in tazminatını takip edeceğiz
Toplam 19
Yorum
dost TC vatandasi olarak bizde takip ediyoruz. Boyle haksiz para veren de alanda sucludur. Milli takimin basinada insallah genc yeni isimler geli
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