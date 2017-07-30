Altay'da gençler kiralanıyor

Siyah beyazlılarda altyapı patentli stoper Çağrı Buğra Dişsiz'in, 3'üncü Lig'in yeni ekibi Utaş Uşakspor'a kiralanacağı öğrenildi. Orta sahada görev yapan Muhammet Sait Özvardar ve Şükrü Arslan için de 3. Lig kulüplerinden teklifler geldiğini belirten Sportif Direktör Özden Töraydın, "Gençlerimizi, gelişim göstereceklerine inandığımız kulüplere gönderebiliriz" dedi.



Altay, bir süre önce genç forvet Hasan'ı tecrübe edinmesi adına 3'üncü Lig ekibi Kırıkhanspor'a kiralamıştı.

Öte yandan bu sezon altyapıdan A takıma dahil edilen 16 yaşındaki sol bek Cenk Özkacar ve 17 yaşındaki ön libero Abdullah Altıntaş, 12 gün süren Kartepe kampında sergiledikleri performansla teknik heyetin gözüne girdi. İki genç futbolcudan ümitli olduklarını dile getiren Özden Töraydın, "Cenk ve Abdullah'ı yeni sezonda hem U19'da hem de A takımda değerlendirmeyi planlıyoruz" şeklinde konuştu.