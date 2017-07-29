Nazilli Belediyespor İlker Sayan'ı renklerine bağladı
Yeni sezon hazırlıklarını Kızılcahamam'da sürdüren İkinci Lig Beyaz Grup ekibi Nazilli Belediyespor, Kırıkhanspor'dan orta saha İlker Sayan'ı kadrosuna kattı.
Daha önce 3 takviye gerçekleştiren siyah beyazlıların 24 yaşındaki futbolcu ile 3 yıllık mukavele yaptığı açıklandı. Siyah beyazlılara imza atar atmaz Kızılcahamam kampına katılan İlker, "Nazilli Belediyespor'da başarılı olacağıma inanıyorum. Umuyorum iyi bir sezon geçiririz" dedi. İlker, kariyerinde Dardanelspor ve Kayseri Erciyesspor formalarını da terletmişti.
- 29 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 15:15
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Mosturoğlu taraftara seslendi
Toplam 22
Yorum
VAM ET. GS 3443 ::SEN GS LI OLAMAZSIN. : KADI KÖYDE VS YERDE FB NİN GS YI SEN KENDİ GÜCÜ İLE Mİ YENDİĞİNİ ZANNEDİYORSUN. GS LI İSEN SEN UYUMAYA DE
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Mosturoğlu taraftara seslendi
Toplam 22
Yorum
işiniz gücünüz provokasyon sözleşme yapılmış federasyon göreve son vermiş şartlar belli. taraftarı sokağa dökerek iç savaş mı çıkarmak istiyorsunuz ne biçim insansınız
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Efsane geri dönüyor
Toplam 59
Yorum
efe45 BU takıma gelmesin diye TERİM ile içerden dışardan uğraşılıyor.Avrupa fatihi cim bom için TERİM tekrar takımın başına getirilmeli.
Nazilli Belediyespor İlker Sayan'ı renklerine bağladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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