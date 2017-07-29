 Nazilli Belediyespor İlker Sayan'ı renklerine bağladı – Fotomaç – 29 Temmuz 2017
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    29 Temmuz 2017, Cumartesi
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    İlker Sayan'ı renklerine bağladı

    Nazilli Belediyespor İlker Sayan'ı renklerine bağladı

    Yeni sezon hazırlıklarını Kızılcahamam'da sürdüren İkinci Lig Beyaz Grup ekibi , Kırıkhanspor'dan orta saha İlker Sayan'ı kadrosuna kattı.

    Daha önce 3 takviye gerçekleştiren siyah beyazlıların 24 yaşındaki futbolcu ile 3 yıllık mukavele yaptığı açıklandı. Siyah beyazlılara imza atar atmaz Kızılcahamam kampına katılan İlker, "'da başarılı olacağıma inanıyorum. Umuyorum iyi bir sezon geçiririz" dedi. İlker, kariyerinde Dardanelspor ve Kayseri Erciyesspor formalarını da terletmişti.

    1. 29 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 15:15
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