Nazilli Belediyespor İlker Sayan'ı renklerine bağladı

Daha önce 3 takviye gerçekleştiren siyah beyazlıların 24 yaşındaki futbolcu ile 3 yıllık mukavele yaptığı açıklandı. Siyah beyazlılara imza atar atmaz Kızılcahamam kampına katılan İlker, "Nazilli Belediyespor'da başarılı olacağıma inanıyorum. Umuyorum iyi bir sezon geçiririz" dedi. İlker, kariyerinde Dardanelspor ve Kayseri Erciyesspor formalarını da terletmişti.