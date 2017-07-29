Emre Özkan Bucaspor'da kaldı

Başkan Ahmet Doğan, tecrübeli futbolcuyla ilgili sorunları çözdüklerini belirterek, "Emre Özkan, önceki gün Bolu Termal Otel'de başlayan ikinci etap çalışmaları için kamp kadrosuna alındı" diye konuştu.



Takımdan sadece Zafer ve Adil'in ayrıldığını ifade eden Doğan, "Emre'nin de aramıza katılmasıyla kadromuzun büyük çoğunluğunu koruduk. 3 gencimizi ise kiraya vermek için Bolu'ya götürmedik" dedi. Teknik Direktör Ahmet Yıldırım da Emre'nin çok deneyimli bir oyuncu olduğunu söyledi. Yıldırım, "Ben her futbolcumu kadroda görmek isterim. Emre yönetimle anlaşıp aramıza katıldı, hayırlı olsun" dedi.