 Emre Özkan Bucaspor'da kaldı – Fotomaç – 29 Temmuz 2017
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    29 Temmuz 2017, Cumartesi
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    Emre Özkan 'da kaldı

    Emre Özkan Bucaspor'da kaldı

    İkinci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden 'da alacağı 310 bin TL'yi tahsil edemediği için Futbol Federasyonu kanalıyla kulübe ihtar çektikten sonra satış listesine konan sol bek Emre Özkan affedildi.

    Başkan Ahmet Doğan, tecrübeli futbolcuyla ilgili sorunları çözdüklerini belirterek, "Emre Özkan, önceki gün Bolu Termal Otel'de başlayan ikinci etap çalışmaları için kamp kadrosuna alındı" diye konuştu.

    Takımdan sadece Zafer ve Adil'in ayrıldığını ifade eden Doğan, "Emre'nin de aramıza katılmasıyla kadromuzun büyük çoğunluğunu koruduk. 3 gencimizi ise kiraya vermek için Bolu'ya götürmedik" dedi. Teknik Direktör Ahmet Yıldırım da Emre'nin çok deneyimli bir oyuncu olduğunu söyledi. Yıldırım, "Ben her futbolcumu kadroda görmek isterim. Emre yönetimle anlaşıp aramıza katıldı, hayırlı olsun" dedi.

    1. 29 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 13:28
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