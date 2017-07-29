Emre Özkan Bucaspor'da kaldı
İkinci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor'da alacağı 310 bin TL'yi tahsil edemediği için Futbol Federasyonu kanalıyla kulübe ihtar çektikten sonra satış listesine konan sol bek Emre Özkan affedildi.
Başkan Ahmet Doğan, tecrübeli futbolcuyla ilgili sorunları çözdüklerini belirterek, "Emre Özkan, önceki gün Bolu Termal Otel'de başlayan ikinci etap çalışmaları için kamp kadrosuna alındı" diye konuştu.
Takımdan sadece Zafer ve Adil'in ayrıldığını ifade eden Doğan, "Emre'nin de aramıza katılmasıyla kadromuzun büyük çoğunluğunu koruduk. 3 gencimizi ise kiraya vermek için Bolu'ya götürmedik" dedi. Teknik Direktör Ahmet Yıldırım da Emre'nin çok deneyimli bir oyuncu olduğunu söyledi. Yıldırım, "Ben her futbolcumu kadroda görmek isterim. Emre yönetimle anlaşıp aramıza katıldı, hayırlı olsun" dedi.
- 29 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 13:28
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İşin zor Ekici!
Toplam 7
Yorum
metın yasar cok begendım
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Efsane geri dönüyor
Toplam 48
Yorum
Aslan LUCESCU GELECEK 3 YIL ICINDE TAKIMIN YAS ORTALAMASIDA 25'E DÜSECEK SABIRLI OLUN GELIYOR LUCESCU TRANSFERLER GERCEKTEN PAHALI OLDU ACEMILIK
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Başakşehir'in tribünleri doluyor
Toplam 10
Yorum
MRT ŞUANA KADAR YAPILAN TRANSFERLE GÖZ ÖNÜNE ALINIRSA BU YILIN FAVORİ TAKIMI BAŞAKŞEHİRDİR !!!
Emre Özkan Bucaspor'da kaldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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