Lider Koç yeniden Tuzlaspor'da
Spor Toto 2. Lig ekiplerinden Tuzlaspor, İnegölspor’dan defans oyuncusu Lider Koç’u kadrosuna kattı.
- 28 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 18:00
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G.Saray iki ismi bitirdi
Toplam 2
Yorum
fenerli keşke bir ay öncesinde bitmiş olsaydı en azından avrupa kupasında faydalı olabilirlerdi.
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G.Saray iki ismi bitirdi
Toplam 2
Yorum
GEÇEN HAFTA SONUDA AYNI HABERİ DUYMUŞTUK..!! UMARIM BU SEFER ERGÜN EFENDİ GS İÇİN BİRŞEYLERİ SONUÇLANDIRMA BECERİSİNİ GÖSTERMİŞTİR..!!
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Lens haftaya geliyor
Toplam 34
Yorum
KrAlex Takım kondisyon düzeyi hesaplandığında kondisyonu Türkiye liginin tamamiyle çok çok üstünde çıktı. Kaynak Fenerbahçe spor kulübü ...
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