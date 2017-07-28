 Lider Koç yeniden Tuzlaspor'da – Fotomaç – 28 Temmuz 2017
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    28 Temmuz 2017, Cuma
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    Lider Koç yeniden 'da

    Lider Koç yeniden Tuzlaspor'da

    Spor Toto 2. Lig ekiplerinden , İnegölspor’dan defans oyuncusu Lider Koç’u kadrosuna kattı.

    Geçtiğimiz yıllarda mavi-beyazlı ekipte top koşturan Lider Koç, ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. 2017-2018 futbol sezonu öncesi transfer çalışmalarına devam eden Tuzlaspor'un Başkanı Murat Erdoğan ve yönetimi, deneyimli bir ismi daha renklerine bağladı. Bucaspor, Siirt, Aydınspor, Altınordu, Nazilli Belediyesi, Tuzlaspor ve İnegölspor formalarını giyen Lider Koç ile yapılan görüşmelerden sonra deneyimli isim yeniden kadroya dahil edildi. Lider Koç, kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreniyle kendisini 2 yıllığına mavi-beyazlı renklere bağlayan imzayı attı.
    1. 28 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 18:00
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