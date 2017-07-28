Bucaspor'da forma aslanın ağzında

Yıldırım, "Bolu kampı düşündüğüm oyun sistemini yerleştirme açısından çok önemli. Burada genç-tecrübeli ayrımı yapmaksızın herkesin durumunu yakından takip edeceğim. Formayı istediğine inandığım futbolcularımla sahaya çıkarım. Bu konuda son derece adaletli olacağım. Benim için isim farketmez, mücadele eden formayı alır" dedi.



Zorlu bir yarışın kendilerini beklediğini sözlerine ekleyen Yıldırım şöyle devam etti:

"Grubumuzda çok güçlü takımlar var. Eminim tümü şampiyonluk ya da en azından play off'u hedefliyor. Biz de bu çarkın içinde olacağız. Amacımız ilk 5'ten kopmadan yola devam etmek. Bolu'da çok sıkı çalışacağız. Oyuncularım yorulacak fakat daha sonra herkes rahat edecek." Bolu'da 4 hazırlık maçı oynayacaklarını belirten genç teknik adam, "Bandırmaspor, Kocaelispor, Zonguldak Kömürspor ve Sakaryaspor'la yapacağımız karşılaşmalar, sistem açısından çok önemli" diye konuştu.