Bucaspor'da forma aslanın ağzında
Yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabı için Bolu'da kampa giren Bucaspor'da teknik direktör Ahmet Yıldırım, 28 kişilik kadroda hiçbir futbolcunun yerinin garanti olmadığını söyledi.
Yıldırım, "Bolu kampı düşündüğüm oyun sistemini yerleştirme açısından çok önemli. Burada genç-tecrübeli ayrımı yapmaksızın herkesin durumunu yakından takip edeceğim. Formayı istediğine inandığım futbolcularımla sahaya çıkarım. Bu konuda son derece adaletli olacağım. Benim için isim farketmez, mücadele eden formayı alır" dedi.
Zorlu bir yarışın kendilerini beklediğini sözlerine ekleyen Yıldırım şöyle devam etti:
"Grubumuzda çok güçlü takımlar var. Eminim tümü şampiyonluk ya da en azından play off'u hedefliyor. Biz de bu çarkın içinde olacağız. Amacımız ilk 5'ten kopmadan yola devam etmek. Bolu'da çok sıkı çalışacağız. Oyuncularım yorulacak fakat daha sonra herkes rahat edecek." Bolu'da 4 hazırlık maçı oynayacaklarını belirten genç teknik adam, "Bandırmaspor, Kocaelispor, Zonguldak Kömürspor ve Sakaryaspor'la yapacağımız karşılaşmalar, sistem açısından çok önemli" diye konuştu.
- 28 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 11:46
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Terim G.Saray’a Güneş Milli Takım’a
Toplam 108
Yorum
:) BOŞ KONUŞTUĞUN İÇİN DIŞLANAN BİRİSİN SANIRIM. :)))
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Lens haftaya geliyor
Toplam 16
Yorum
Sait BÜRKE İnşallah Gelecek Lens çok iyi bir futbolcu Fenerbahçeye çok yararlı olacak alınması gereken bir futbolcu
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Terim G.Saray’a Güneş Milli Takım’a
Toplam 108
Yorum
SAA SİZ O FORMAYI YAKTINIZ BOŞ LAF YAPMA GEREKSİZ. GURUR DUYARIZ O FORMADAN AY YILDIZDAN YAKANLAR UTANSIN...
Bucaspor'da forma aslanın ağzında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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