 Menemen Belediyespor'da Gökhan döndü – Fotomaç – 27 Temmuz 2017
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    27 Temmuz 2017, Perşembe
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    'da Gökhan döndü

    Menemen Belediyespor'da Gökhan döndü

    Geçen yıl kadroda yer alan oyuncuların büyük bölümü ile yolları ayırıp 14 transfer yaparak yeni bir takım kuran İkinci Lig Kırmızı Grup temsilcilerinden , tecrübeli golcüsü Gökhan Ünal'la yeniden anlaştı.

    Sarı lacivertli kulüp yaptığı yazılı açıklamada, "Kulübümüz iç transferde Gökhan Ünal ile tekrar anlaştı. Tecrübeli forvet oyuncusu ile 1 yıllık sözleşme imzalandı" ifadesini kullandı.
    Süper Lig'de Kayserispor formasıyla gol kralı olmayı başaran, Trabzonspor ve Fenerbahçe formalarını da terleten Gökhan, geçen sezon 'da 18 resmi maça çıkıp fileleri 7 kez havalandırmayı başardı. Gökhan'ın yarın takımının Bolu'daki kampına katılması bekleniyor.

    1. 27 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 12:34
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