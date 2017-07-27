Menemen Belediyespor'da Gökhan döndü
Geçen yıl kadroda yer alan oyuncuların büyük bölümü ile yolları ayırıp 14 transfer yaparak yeni bir takım kuran İkinci Lig Kırmızı Grup temsilcilerinden Menemen Belediyespor, tecrübeli golcüsü Gökhan Ünal'la yeniden anlaştı.
Sarı lacivertli kulüp yaptığı yazılı açıklamada, "Kulübümüz iç transferde Gökhan Ünal ile tekrar anlaştı. Tecrübeli forvet oyuncusu ile 1 yıllık sözleşme imzalandı" ifadesini kullandı.
Süper Lig'de Kayserispor formasıyla gol kralı olmayı başaran, Trabzonspor ve Fenerbahçe formalarını da terleten Gökhan, geçen sezon Menemen Belediyespor'da 18 resmi maça çıkıp fileleri 7 kez havalandırmayı başardı. Gökhan'ın yarın takımının Bolu'daki kampına katılması bekleniyor.
- 27 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 12:34
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Hedef gruplar
Toplam 10
Yorum
aykut acilen milli takımın başına geçmelidir.
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Terim G.Saray’a Güneş Milli Takım’a
Toplam 50
Yorum
Kartal IN HIç hayal etme.. Günes'in BJK'daki gÖrevi bitmedi ki Terim'in GS'den kaçtigi gibi kaçsin. Yilmaz Vural Mehmet Özdilek gibi iyi hocalar var.
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Lucescu ile masaya oturuldu
Toplam 21
Yorum
boz cook dogru hamle...bu habere cook sevindim...luce bir futbol profesörü
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