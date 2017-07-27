Gümüşhane’de imza şov
TFF 2. Lig takımı Gümüşhane, iki oyuncuyu kadrosuna katarken, daha önceden anlaşmaya vardığı 6 isimle birlikte transfer şov yaptı.
Kırmızı-beyazlılar geçen sezon Şanlıurfa'da oynayan, daha önce Samsunspor, G.Birliği, G.Antep ve Antalya'da forma giyen 31 yaşındaki orta saha Oktay Delibalta ile Ankaragücü'nden ayrıldıktan sonra Şanlıurfa'ya transferi iptal olan 27 yaşındaki sol bek Hurşit Taşçı'yla imza attı.
- 27 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:56
FOTOMAÇ GÜNDEM
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