 Nazilli Belediyespor İlker'in peşinde – Fotomaç – 26 Temmuz 2017
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    26 Temmuz 2017, Çarşamba
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    İlker'in peşinde

    <a href="/index/nazilli-belediyespor?id=4f587849-698f-4089-8316-04dea769f410" class="" rel="tag">Nazilli Belediyespor</a> İlker'in peşinde

    Konya Anadolu Selçukspor'dan sol kanat oyuncusu Ali Dere ile görüşmelerini sürdüren İkinci Lig Beyaz Grup temsilcisi , gözünü orta saha transferine çevirdi.

    Siyah beyazlıların, geçen sezon Kırıkhanspor forması giyen İlker Sayan'la büyük ölçüde anlaştığı bildirildi. Bonservisi elinde olan 24 yaşındaki futbolcunun Nazilli'ye davet edildiği,teknik direktör Fatih Akyel'in de İlker'i kadroda görmeyi istediği vurgulandı.

    hafta sonuna kadar Ali Dere ve İlker Sayan'ı renklerine bağlaması bekleniyor. Göztepe'de futbola başlayan İlker, Dardanelspor ve Kayseri Erciyesspor formalarını da giydi.

    1. 26 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 11:18
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