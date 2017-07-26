Nazilli Belediyespor İlker'in peşinde
Konya Anadolu Selçukspor'dan sol kanat oyuncusu Ali Dere ile görüşmelerini sürdüren İkinci Lig Beyaz Grup temsilcisi Nazilli Belediyespor, gözünü orta saha transferine çevirdi.
Siyah beyazlıların, geçen sezon Kırıkhanspor forması giyen İlker Sayan'la büyük ölçüde anlaştığı bildirildi. Bonservisi elinde olan 24 yaşındaki futbolcunun Nazilli'ye davet edildiği,teknik direktör Fatih Akyel'in de İlker'i kadroda görmeyi istediği vurgulandı.
Nazilli Belediyespor hafta sonuna kadar Ali Dere ve İlker Sayan'ı renklerine bağlaması bekleniyor. Göztepe'de futbola başlayan İlker, Dardanelspor ve Kayseri Erciyesspor formalarını da giydi.
- 26 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 11:18
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Savaşacaksan gel!
Toplam 6
Yorum
kral bu adam gelirse abuabakar adını agzına alan olmaz zaten abu gomez ve demba ba dan iyi degildi forvet standartını biraz düşürmüştü
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Lucescu dönüyor
Toplam 17
Yorum
keita her eski futbolcu scout olcak diye bişey yok o ayrı yetenek cüneyt tanman sabri m.pereiradan iyi dedi h.hamzaoğlu takımı ne hale getirdi
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Quaresma'nın arkadaşı forma yaktı!
Toplam 56
Yorum
KAYA Filipa'nın o formanın bizlere neyi ifade ettiğini bilmeden yaptığı saygızlık ortada buna BJK taraftarının tepkisiz kalması doğru değil
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