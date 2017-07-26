Siyah beyazlıların, geçen sezon Kırıkhanspor forması giyen İlker Sayan'la büyük ölçüde anlaştığı bildirildi. Bonservisi elinde olan 24 yaşındaki futbolcunun Nazilli'ye davet edildiği,teknik direktör Fatih Akyel'in de İlker'i kadroda görmeyi istediği vurgulandı.



Nazilli Belediyespor hafta sonuna kadar Ali Dere ve İlker Sayan'ı renklerine bağlaması bekleniyor. Göztepe'de futbola başlayan İlker, Dardanelspor ve Kayseri Erciyesspor formalarını da giydi.