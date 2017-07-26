Menemen Belediyespor, Gökhan Ünal'la tekrar anlaştı
TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen Belediyespor, golcü futbolcu Gökhan Ünal ile yeniden anlaşma sağladı.
Menemen Belediyespor'dan yapılan yazılı açıklamada, iç transferde Gökhan Ünal'la tekrar anlaşıldığı ve tecrübeli forvetle 1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Gençlerbirliği'nde profesyonel olduktan sonra Hacettepe, Osmanlıspor, Yozgatspor, Kayserispor, Trabzonspor, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir, Kardemir Karabükspor, Balıkesirspor ve Karşıyaka formaları giyen 35 yaşındaki futbolcu, geçen sezonu da Menemen Belediyespor'da tamamlamıştı.
- 26 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 18:57
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Fatih Terim Galatasaray'a mı gidiyor?
Toplam 44
Yorum
Cimbom kalbi seninle Inşallah gelir beyler tudordan ve bazı geçmiş hocalardan daha başarılı umarım başa geçer cim bom mun
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Yuvaya dönüyor
Toplam 19
Yorum
GS SENİN YUVAN DENAYER. DOĞRUYSA HOŞ GELDİN GS YIM İNŞALLAH DOĞRUDUR DENAYER. GEL GS SENİN YUVAN
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Sosyal medyadan Şenol Güneş çağrısı
Toplam 38
Yorum
kral fatıh terime de yapmıstınız galatasaray toparlanamadı bıdaha barı senol hocaya karısmayın
Menemen Belediyespor, Gökhan Ünal'la tekrar anlaştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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