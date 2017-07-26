 Menemen Belediyespor, Gökhan Ünal'la tekrar anlaştı – Fotomaç – 26 Temmuz 2017
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    26 Temmuz 2017, Çarşamba
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    Menemen Belediyespor, Gökhan Ünal'la tekrar anlaştı

    Menemen Belediyespor, Gökhan Ünal'la tekrar anlaştı

    TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen Belediyespor, golcü futbolcu Gökhan Ünal ile yeniden anlaşma sağladı.

    Menemen Belediyespor'dan yapılan yazılı açıklamada, iç transferde Gökhan Ünal'la tekrar anlaşıldığı ve tecrübeli forvetle 1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

    Gençlerbirliği'nde profesyonel olduktan sonra Hacettepe, Osmanlıspor, Yozgatspor, Kayserispor, Trabzonspor, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir, Kardemir Karabükspor, Balıkesirspor ve Karşıyaka formaları giyen 35 yaşındaki futbolcu, geçen sezonu da Menemen Belediyespor'da tamamlamıştı.


    1. 26 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 18:57
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