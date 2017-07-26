İzmir derbisi 13. haftada

2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek iki İzmir temsilcisinden Karşıyaka, ilk hafta Sakaryaspor'a konuk olurken, Altay evinde geçen sezon Play-Off etabında aldığı ceza nedeniyle seyircisiz oynayacağı maçta Zonguldak Kömürspor'u ağırlayacak. 7 yıl sonra ilk kez aynı ligde yer alacak Karşıyaka ve Altay, 13. haftada İzmir derbisinde kozlarını paylaşacak. Kaf-Kaf'ın ev sahibi olacağı ilk derbi, 18 veya 19 Kasım'da oynanacak. Aynı grupta yer alan Nazilli Belediyespor, ilk hafta sahasında Kahramanmaraşspor'la, Fethiyespor ise yine seyirci önünde Hacettepe ile mücadele edecek.

2. Lig Kırmızı Grup'ta boy gösterecek Bucaspor, Menemen Belediyespor ve Bodrumspor sezonu evlerinde açacak. Buca iç sahada Keçiörengücü'yle, Menemen Kocaeli Brilikspor'la, Bodrumspor da Sarıyer'le oynayacak. 3. Lig 1. Grup'ta sezon Dardanelspor-Erbaaspor, Orhangazi-Bergama Belediyespor, Yomraspor-Manisa Büyükşehir Belediyespor, 2. Grup'ta Tire 1922-Anagold 24Erzincanspor, Turgutluspor-Yeşil Bursa, Kasımpaşa Erokspor-Muğlaspor, 3. Grup'ta ise Şanlıurfa Karaköprü-Aydınspor 1923, Utaş Uşakspor-Tarsus İdman Yurdu ve Kızılcabölükspor-Cizrespor maçlarıyla açılacak. Ligler 26-27 Ağustos'ta start alacak.