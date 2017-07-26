İzmir derbisi 13. haftada
TFF 2. Lig ve 3. Lig'de yeni sezon fikstürleri belli oldu.
2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek iki İzmir temsilcisinden Karşıyaka, ilk hafta Sakaryaspor'a konuk olurken, Altay evinde geçen sezon Play-Off etabında aldığı ceza nedeniyle seyircisiz oynayacağı maçta Zonguldak Kömürspor'u ağırlayacak. 7 yıl sonra ilk kez aynı ligde yer alacak Karşıyaka ve Altay, 13. haftada İzmir derbisinde kozlarını paylaşacak. Kaf-Kaf'ın ev sahibi olacağı ilk derbi, 18 veya 19 Kasım'da oynanacak. Aynı grupta yer alan Nazilli Belediyespor, ilk hafta sahasında Kahramanmaraşspor'la, Fethiyespor ise yine seyirci önünde Hacettepe ile mücadele edecek.
2. Lig Kırmızı Grup'ta boy gösterecek Bucaspor, Menemen Belediyespor ve Bodrumspor sezonu evlerinde açacak. Buca iç sahada Keçiörengücü'yle, Menemen Kocaeli Brilikspor'la, Bodrumspor da Sarıyer'le oynayacak. 3. Lig 1. Grup'ta sezon Dardanelspor-Erbaaspor, Orhangazi-Bergama Belediyespor, Yomraspor-Manisa Büyükşehir Belediyespor, 2. Grup'ta Tire 1922-Anagold 24Erzincanspor, Turgutluspor-Yeşil Bursa, Kasımpaşa Erokspor-Muğlaspor, 3. Grup'ta ise Şanlıurfa Karaköprü-Aydınspor 1923, Utaş Uşakspor-Tarsus İdman Yurdu ve Kızılcabölükspor-Cizrespor maçlarıyla açılacak. Ligler 26-27 Ağustos'ta start alacak.
- 26 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 15:53
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Fatih Terim A Milli Takım'daki görevinden ayrıldı
Toplam 23
Yorum
eleman GELIYOR GELIYOR.at artik imzani gel biran önce
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Fatih Terim A Milli Takım'daki görevinden ayrıldı
Toplam 23
Yorum
sek helal kebabçı celal
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Belhanda çok çabuk pes etti
Toplam 49
Yorum
kaya ben sneijderi göndermem tabi ama yeni gelen bir topçuyu da linç etmem adamın ne suçu var verdin parayı aldın. Taraftarda linç etti. Yakışmad
İzmir derbisi 13. haftada haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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