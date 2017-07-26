 Altay ilk sınava çıkıyor – Fotomaç – 26 Temmuz 2017
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    26 Temmuz 2017, Çarşamba
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    Altay ilk sınava çıkıyor

    Altay ilk sınava çıkıyor

    Kartepe kampını sürdüren 2'nci Ligi Beyaz Grup takımlarından Altay, yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçında yarın Gölcükspor'la karşılaşacak.

    Teknik direktör Cüneyt Biçer'in saat 16.00'da başlayacak müsabakada kadrodaki tüm futbolculara şans vermesi bekleniyor. Gölcükspor, geçen sezon 3'üncü Lig'de Altay'la birlikte 1'inci Grup'ta yer almıştı.

    Siyah beyazlı ekip, transfer döneminde 7 takviye yaparak kadrosunu erken şekillendirirken, Sportif Direktör Özden Töraydın, "Şu an için transfer arayışımız yok. Hazırlık maçlarındaki performansımızı takip edeceğiz. Transferi ancak teknik heyetin isteğine göre gündeme alabiliriz" diye konuştu.

    1. 26 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 12:59
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