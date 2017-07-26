Altay ilk sınava çıkıyor
Kartepe kampını sürdüren 2'nci Ligi Beyaz Grup takımlarından Altay, yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçında yarın Gölcükspor'la karşılaşacak.
Teknik direktör Cüneyt Biçer'in saat 16.00'da başlayacak müsabakada kadrodaki tüm futbolculara şans vermesi bekleniyor. Gölcükspor, geçen sezon 3'üncü Lig'de Altay'la birlikte 1'inci Grup'ta yer almıştı.
Siyah beyazlı ekip, transfer döneminde 7 takviye yaparak kadrosunu erken şekillendirirken, Sportif Direktör Özden Töraydın, "Şu an için transfer arayışımız yok. Hazırlık maçlarındaki performansımızı takip edeceğiz. Transferi ancak teknik heyetin isteğine göre gündeme alabiliriz" diye konuştu.
- 26 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 12:59
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Kartal kaçamadı
Toplam 2
Yorum
Şanlı1903 Bu sene forvetsiz başarısız bir sezon olacak gibi görünüyor, Aboubakarı kaptırdık rakipler bombaları patlattı, bir an önce forvet alınmalı.
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Süper başlayacağız
Toplam 3
Yorum
Go Beck alamanya ! la Beck geçen sezon topa ayagini adam gibi sokamadin diye kirmizi gördün Kiev'den 6 tane yedik. Dünde izledim senden bi cacik olmaz !
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Belhanda çok çabuk pes etti
Toplam 30
Yorum
bir fbli olarak biz fbli olarak 10num bulamazken adamlar dunyada ender 10num wesleyi yollayip bunu aldilar valla yazik gs fb ayni yonetiyo basarizlik bundan
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