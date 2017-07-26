Altay ilk sınava çıkıyor

Teknik direktör Cüneyt Biçer'in saat 16.00'da başlayacak müsabakada kadrodaki tüm futbolculara şans vermesi bekleniyor. Gölcükspor, geçen sezon 3'üncü Lig'de Altay'la birlikte 1'inci Grup'ta yer almıştı.



Siyah beyazlı ekip, transfer döneminde 7 takviye yaparak kadrosunu erken şekillendirirken, Sportif Direktör Özden Töraydın, "Şu an için transfer arayışımız yok. Hazırlık maçlarındaki performansımızı takip edeceğiz. Transferi ancak teknik heyetin isteğine göre gündeme alabiliriz" diye konuştu.