Şanlıurfaspor kararını verdi
Şanlıurfaspor Başkanı Emin Yetim, şike sonucu ligden düştükleri iddiasıyla Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) yaptıkları başvurunun olumsuz sonuçlanması durumunda ligden çekilebileceklerini açıkladı.
Şanlıurfaspor Kulübü, TFF 1'inci Lig'den küme düşen ve daha sonra bazı maçlarda aleyhlerine yönelik şike yapıldığını iddia ederek Türkiye Futbol Federasyonu'na şikayette bulundu. Sarı yeşilli ekibin TFF Etik Kurulu'nda görüşülmekte olan iddialar ile ilgili verilecek kararı merakla bekleniyor. Kulüp başkanı Emin Yetim, federasyonun olumsuz karar vermesi durumunda konuyu FIFA ve UEFA'ya da taşıyacaklarını belirterek, şöyle dedi:
"Belge, delil ve tapelerle birlikte TFF'ye şikayette bulunduk. Ortada ciddi iddia, belgeler var. Deliller net. Şike yapıldığı ortada. Bu nedenle Şanlıurfaspor olarak fikstür çekiminin durdurulması için de TFF'ye müracaatta bulunmuştuk ama fikstür çekildi."
Şike yaptığını ileri sürdükleri takımın ligde devam etmesinin Şanlıurfa ve Şanlıurfaspor'a büyük haksızlık olacağını, futbol camiasında da büyük kaygılar yaratacağını vurgulayan Yetim, şöyle dedi:
"Bu kadar ciddi deliller olmasına rağmen herhangi bir ceza, bir yaptırım, küme düşürülme gibi bir karar çıkmadı. Böyle ciddi bir olayın normalde 20 gün içerisinde, fikstür çekimi yapılmadan karara bağlanması gerektiğini düşünüyoruz. Ancak, fikstür çekimi yapıldı, herhangi bir tedbir, durdurma falan olmadı. TFF'den konuyla ilgili kararını biran önce vermesini istiyoruz. TFF'den aksi bir karar çıkması durumunda konuyu FIFA ve UEFA'ya da taşıyacağız. Ayrıca ligden çekilmeyi de düşünüyoruz."
- 25 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 15:22
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Hoşgeldin Burak
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CDTRF Hayırlı uğurlu olsun. Türkiye nin yerli en iyi golcüsü kalitesini kanıtlamış Burak Yılmaz yuvana hoşgeldin.
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zago su dünyanin, insanligin, toplulugun, ahlakin, kültürlerin bittigi bir kaniti daha.
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44istanbul Negredo boyuna göre cok hizli bir oyuncu. Hem vücudunu cok iyi kullaniyor, defans oyunculari kolay kolay dengesini bozamiyor. Sut teknigi Abubakra on ceker. Abubakar 10 kez pozisyona girecek 2 gol atacak. Negredo daha iyi kullanir diye dünüyorum. Abubakar bütün sezon 12 gol mi ne atti. Negredo en az 20 atar. Cenkin 20 attigi yerde hatta en az 25-30 atar!
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