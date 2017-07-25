Fethiyespor'da 2 imza
İkinci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Fethiyespor, transferde hız kesmiyor.
Lacivert beyazlı yönetim, Altay'dan sol bek Yiğit Yöney ve Ankaragücü'nden orta saha oyuncusu Orhan Gülle'yi 2 yıllığına kadrosuna dahil etti.
Fethiyespor'da başarılı olacağını belirten 25 yaşındaki Yiğit, "Kariyerime bir şampiyonluk daha eklemek istiyorum. Transferde emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi. Yine geçen yıl Ankaragücü'nde şampiyonluk mutluluğunu tadan 25 yaşındaki Orhan da, "İyi bir sezon geçireceğiz. Taraftarımıza layık bir takım olacağız" diye konuştu.
- 25 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 13:33
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Fatih Terim'den Rüştü Reçber'e cevap
Toplam 23
Yorum
BU DURUMDA, E. ATAMAN VE GS BASKET KÖTÜ, ŞİMDİ SIR BAK ARTIK DÜŞ MİLLİ TAKIMDAN DİYE HERKES HAYKIRIYOR. GS YA KARŞI KULLANILDIN VE MİADIN DOLDU. ŞİMDİ DE SENİ GÖNDERME OYUNLARI BAŞŞLADI. GS
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Fener'den Eto'o bombası
Toplam 19
Yorum
patron eto. fenerin saha içinde doğuştan lider olan bir oyuncuya ihtiyacı var bu isim sadece eto-dur.
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Nasri F.Bahçe’ye Fernando G.Saray’a
Toplam 9
Yorum
Dunya bizim Alsanim Ey millet bir insanda nefretkin varsa, inanki sorun kendisndir vardir, bagzi kalpler muhurlenmistir.
Fethiyespor'da 2 imza haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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