Fethiyespor'da 2 imza

Lacivert beyazlı yönetim, Altay'dan sol bek Yiğit Yöney ve Ankaragücü'nden orta saha oyuncusu Orhan Gülle'yi 2 yıllığına kadrosuna dahil etti.

Fethiyespor'da başarılı olacağını belirten 25 yaşındaki Yiğit, "Kariyerime bir şampiyonluk daha eklemek istiyorum. Transferde emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi. Yine geçen yıl Ankaragücü'nde şampiyonluk mutluluğunu tadan 25 yaşındaki Orhan da, "İyi bir sezon geçireceğiz. Taraftarımıza layık bir takım olacağız" diye konuştu.