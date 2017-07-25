 Fethiyespor'da 2 imza – Fotomaç – 25 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    25 Temmuz 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    'da 2 imza

    Fethiyespor'da 2 imza

    İkinci Lig Beyaz Grup ekiplerinden , transferde hız kesmiyor.

    Lacivert beyazlı yönetim, Altay'dan sol bek Yiğit Yöney ve Ankaragücü'nden orta saha oyuncusu Orhan Gülle'yi 2 yıllığına kadrosuna dahil etti.
    'da başarılı olacağını belirten 25 yaşındaki Yiğit, "Kariyerime bir şampiyonluk daha eklemek istiyorum. Transferde emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi. Yine geçen yıl Ankaragücü'nde şampiyonluk mutluluğunu tadan 25 yaşındaki Orhan da, "İyi bir sezon geçireceğiz. Taraftarımıza layık bir takım olacağız" diye konuştu.

    1. 25 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 13:33
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Fethiyespor'da 2 imza haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.