Urfa'da Ali Tandoğan dönemi
TFF 2'nci Lig takımlarından Şanlıurfaspor, yeni sezon öncesi teknik direktör Ali Tandoğan’la anlaştı.
Geçen sezon TFF 1'inci Lig'e veda eden Şanlıurfaspor, yeni sezon öncesi Ankaragücü'nü şampiyon yaparak TFF 1'inci Lig'e yükselten teknik direktör İsmet Taşdemir ile anlaşma sağlamıştı. Şanlıurfaspor yönetimi, transfer çalışmalarında görüş ayrılığına düştüğü Taşdemir ile yollarını ayırma kararı aldıktan sonra bu görev için son olarak Denizlispor'u çalıştıran Ali Tandoğan ile anlaşma sağladı. Şanlıurfaspor Kulüp Başkanı Emin Yetim ile el sıkışan Tandoğan'ın hafta içersinde mukavele imzalayarak sarı yeşilli ekibin Erzurum'da devam eden kampına katılacağı bildirildi.
- 24 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 11:04
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Beşiktaş resmen açıkladı
Toplam 6
Yorum
kartalpençesi Çok iyi transfer. İyi bir 10 numara adayı kazandık.450 bin euroya sudan ucuz. Helal olsan yönetim.
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Bir forvet daha geliyor
Toplam 3
Yorum
dfgdafg en çok ihtiyaç duyulan bölge ama kimse bu bölge için konuşmuyor. Forvet lazım bize hemde yedek değil ilk 11 de oynayabilecek bir forvet
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'İsla’ya karşılık üç maç'
Toplam 2
Yorum
İşte böyle adamlar alınmalı. FB liyim ama hiçbir Türk takımının zarar etmeini istemem. Avrupadan alınan oyuncuların öncelikle ÇALIŞKANLIĞI gözetilmeli
Urfa'da Ali Tandoğan dönemi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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